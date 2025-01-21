ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء في تعاملات السوق الموازية مسجلة مكاسب بـ2.07%، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وذكر المركزي السوري أن سعر الليرة السورية سجل في السوق الموازية 11 ألفا و850 للدولار الأميركي الواحد اليوم الثلاثاء مقارنة بـ12 ألفا و100 الاثنين.

تعاملات السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني في دمشق إلى 11 ألفا و650 ليرة عند الشراء مقابل 11 ألفا و700 ليرة، وعند البيع بلغ سعر الصرف 11 ألفا و850 ليرة اليوم مقابل 11 ألفا و900 في آخر تعاملات أمس.

وفي حلب زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم إلى 11 ألفا و650 ليرة من 11 ألفا و750 ليرة مسجلة أمس، وعند البيع بلغ سعر الصرف 11 ألفا و850 ليرة اليوم مقابل 11 ألفا و950 ليرة مسجلة في آخر تعاملات أمس.

في إدلب ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم إلى 11 ألفا و700 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و800 ليرة مسجلة أمس، كما ارتفع إلى 11 ألفا و800 عند البيع مقابل 11 ألفا و900 ليرة مسجلة خلال تعاملات مساء أمس.

وفي الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء إلى 11 ألفا و700 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و800 ليرة في تعاملات أمس، وإلى 11 ألفا و800 ليرة عند البيع من 11 ألفا و900 ليرة مسجلة أمس.

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سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 13 ألفا و65 ليرة للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

عوامل مؤثرة في دعم الليرة

امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.

تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، وذلك ما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.

نقلت رويترز أمس الاثنين عن وثيقتين أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ.

صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن، في حوار مع الجزيرة نت، بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

خففت أميركا من العقوبات على سوريا مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي إن البنك لديه ما يكفي من المال لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، عن خطة بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.