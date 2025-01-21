شركات الاتصالات الفلسطينية تستأنف عملها في غزة بعد وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية أن شركات الاتصالات استأنفت تشغيل مواقعها في شمال قطاع غزة وجنوبه.

جاء ذلك في بيان صدر أمس عن وزير الاتصالات عبد الرزاق النتشة، غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

وقال النتشة إن "شركات الاتصالات بدأت بإعادة تشغيل مواقعها في محافظتي رفح (جنوب) وشمال غزة، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (الأحد)".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة جراء الحرب على غزة.

عمل مكثف

وأوضح الوزير الفلسطيني أن الطواقم الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الأضرار وضمان استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في أسرع وقت.

وقال إن "عرقلة وصول الفرق الفنية إلى المحافظات الشمالية بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات على الأرض قد تؤثر سلبا على استمرارية خدمات الإنترنت"، ودعا جميع الجهات المعنية إلى تسهيل وصول الطواقم لضمان تنفيذ الإصلاحات بأقصى سرعة وكفاءة.

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الإسرائيلية بغزة، أفادت الوزارة في بيانات متعاقبة بانقطاع خدمات الاتصالات في القطاع، جراء نفاد الوقود والاستهدافات الإسرائيلية، وما إن تعود الخدمات تدريجيا حتى تتوقف مجددا جراء السبب ذاته إلى جانب الاستهداف الإسرائيلي.

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عزل الفلسطينيين

وعمدت إسرائيل مرارا إلى قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق بالقطاع، لعزلها عن العالم الخارجي، في خطوة عدّتها فصائل فلسطينية "جريمة تستهدف عزل الفلسطينيين بالقطاع وتهجيرهم".

وصباح أول أمس الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.