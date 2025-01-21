مسؤول: تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك اليوم الثلاثاء إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "عندما يكون السلام دائما".

وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها على غزة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقتها أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية، وقال "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".

وفي الثاني من مايو/أيار 2024 أعلنت وزارة التجارة التركية وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.

مشكلات في الدفع

وفي سياق آخر، قال أولباك إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر كازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.

وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا في عام 2022.

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ومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.

وقال أولباك ردا على أسئلة صحفيين في إسطنبول إن المجلس نقل طلبا إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30% من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي خفض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30% من 40%، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.