عملتا ترامب وزوجته تثيران انتقادات بقطاع العملات المشفرة

أثارت عملتا دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب المشفرتان الجديدتان انتقادات من جانب مسؤولين تنفيذيين في قطاع العملات المشفرة، الذين كانوا يتوقعون تعاملًا أكثر جدية مع الصناعة من قبل الإدارة الجديدة، حسبما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وكشف الرئيس المنتخب عن عملة ترامب الجمعة الماضية، وأطلقت زوجته ميلانيا عملتها "ميلانيا" أمس، وقد ارتفعت القيمة السوقية لعملة ترامب إلى 15 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى أقل من 11 مليار دولار، إذ اتجهت الأنظار إلى عملة ميلانيا، وفق أرقام منصة كوين ماركت كاب.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بيتكوين تسجل مستوى قياسيا قبل تنصيب ترامب list 2 of 2 استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين end of list

وذكر الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وقالت الشركة إنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغت قيمة عملة الميم حوالي 51.11 دولار، في أحدث تعاملات.

وبهذا السعر، تبلغ قيمة 800 مليون وحدة ميم التي لا تزال في أيدي ترامب وشركائه حوالي 40.88 مليار دولار.

عملتا ميم

وعملتا ترامب وميلانيا مصنفتين على أنهما من عملات الميم أو تلك التي تتأثر بإشارات وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعا وهبوطا.

وتصنيف عملات الميم مليء برموز نشأت على سبيل المزاح مثل دوجكوين التي تقدم قيمة قليلة مع تقلبات عالية، وهو ما يجعلها مثيرة للانقسام؛ فهي مادة لانتقاد القطاع الناشئ باعتبارها تافهة للغاية وخطيرة بالنسبة للمستثمرين الرئيسيين.

إعلان

وفي حين أن أحدث تدخل لترامب في سوق العملات المشفرة عزز التكهنات بشأن أداء القطاع إذ قفزت عملة بيتكوين إلى رقم قياسي جديد قبل ساعات من تنصيبه، قال بعض المديرين التنفيذيين إن العملة التي تحمل اسم الرئيس المنتخب ستلحق ضررًا أكثر من نفعها بصناعة تحاول إعادة بناء سمعتها.

وحققت العملة الجديدة لترامب ربحًا غير متوقع بمليارات الدولارات، على الأقل على الورق، للكيانات المرتبطة بترامب تمامًا كما يُقال إن الرئيس القادم يدرس أمرًا تنفيذيًا يحدد فئة الأصول المشفرة كـ"أولوية وطنية".

ونقلت بلومبيرغ عن روب هاديك، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري دراغون فلاي كابيتال التي تركز على العملات المشفرة، قوله إن عملات ترامب "أصبحت الآن بمثابة آفة يجب علينا أن نعمل على التخلص منها كمنشئين".

وبلغت القيمة السوقية لعملة ترامب أقل بقليل من 10.62 مليارات دولار، وفق أحدث تعاملات، وفق بيانات منصة كوين ماركت كاب.

عملة يانصيب

وبعيدا عن العملتين المشفرتين لترامب وزوجته، كان القطاع حريصًا على التركيز على خطوات ترامب المتوقعة لتعزيز نموه على نطاق أوسع بعد تنصيبه، إذ أمضى مسؤولون تنفيذيون في مجال العملات المشفرة العامين الماضيين في صد حملة صارمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أعقاب الانهيار الفوضوي لمنصة التداول "إف تي إكس" التابعة لسام بانكمان فرايد.

وفي منشور على منصة إكس، قال المستثمر والمدير التقني السابق في بورصة العملات المشفرة الأميركية "كوين بيز غلوبال" بالاجي سرينيفاسان إن عملات الميم هي "يانصيب" محصلتها صفر، إذ "ينهار السعر في النهاية ويخسر آخر المشترين كل شيء".

وفي منشور منفصل، أشار أنتوني سكاراموتشي، مؤسس سكاي بريدج كابيتال، إلى أن إطلاق عملة ميلانيا تسبب في تراجع كبير لعملة ترامب.