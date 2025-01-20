استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الليرة السورية -اليوم الاثنين- أمام الدولار الأميركي بصورة نسبية في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تعاملات السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني في دمشق عند 11 ألفا و900 ليرة عند الشراء و12 ألفا و100 ليرة مقابل الدولار وهي المستويات المسجلة أمس.

في حلب، سجّل سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين لل شراء 12 ألفا وسعر البيع عند 12 ألفا و200 ليرة مقابل الدولار وهي المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.

ارتفع سعر صرف الليرة السورية -اليوم الاثنين- أمام الدولار في إدلب بصورة طفيفة إلى 12 ألفا مقابل 12 ألفا و50 ليرة عند الشراء مسجلة أمس، في حين تراجع سعر البيع إلى 12 ألفا و100 ليرة مقابل الدولار من 12 ألفا و150 ليرة مقابل الدولار.

في الحسكة، ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار إلى 11 ألفا و900 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و100 ليرة مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 12 ألفا من 12 ألفا و200 ليرة مقابل الدولار.

سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

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عوامل مؤثرة في دعم الليرة