استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الاثنين
20/1/2025-|آخر تحديث: 20/1/202503:32 م (توقيت مكة)
استقر سعر صرف الليرة السورية -اليوم الاثنين- أمام الدولار الأميركي بصورة نسبية في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
تعاملات السوق الموازية
- استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني في دمشق عند 11 ألفا و900 ليرة عند الشراء و12 ألفا و100 ليرة مقابل الدولار وهي المستويات المسجلة أمس.
- في حلب، سجّل سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين للشراء 12 ألفا وسعر البيع عند 12 ألفا و200 ليرة مقابل الدولار وهي المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.
- ارتفع سعر صرف الليرة السورية -اليوم الاثنين- أمام الدولار في إدلب بصورة طفيفة إلى 12 ألفا مقابل 12 ألفا و50 ليرة عند الشراء مسجلة أمس، في حين تراجع سعر البيع إلى 12 ألفا و100 ليرة مقابل الدولار من 12 ألفا و150 ليرة مقابل الدولار.
- في الحسكة، ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين أمام الدولار إلى 11 ألفا و900 ليرة عند الشراء من 12 ألفا و100 ليرة مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 12 ألفا من 12 ألفا و200 ليرة مقابل الدولار.
سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الاثنين عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).
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عوامل مؤثرة في دعم الليرة
- امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.
- تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.
- ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.
- كما دعم العملة السورية دعوة 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
- صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن -في حوار مع الجزيرة نت- بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.
- خففت أميركا من العقوبات على سوريا مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.
- قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.
- قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي إن البنك لديه ما يكفي من المال لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.
- تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت في وقت سابق من الشهر الماضي عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
المصدر : الجزيرة