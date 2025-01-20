بيتكوين تسجل مستوى قياسيا قبل تنصيب ترامب

سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية، الاثنين، رقما قياسيا بتخطيها 109 آلاف دولار، مع استعداد دونالد ترامب -الذي أشار إلى خطط لتحرير قطاع العملات المشفرة– لأداء اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

وقبل حفل تنصيب ترامب ارتفع سعر بيتكوين ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109 آلاف و421 دولارا، قبل أن تتراجع إلى مستوى 108 آلاف و209 دولارات، في أحدث التعاملات.

ومنذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زادت قيمة العملة المشفرة، مع تخطيها عتبة 100 ألف دولار للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفعت عملات مشفرة أخرى مثل منها الإيثر و"إكس بي آر"، وسط ترقب المتداولين تولي ترامب الرئاسة الأميركية مجددا.

تغير موقف ترامب

جاء هذا بُعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا جعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".

وترتكز بيتكوين التي أنشئت في عام 2008 وكان الغرض منها في البداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، على تقنية "سلسلة الكتل" التي تقوم مقام سجل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كل الصفقات المبرمة.

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وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لغسل الأموال أو الاحتيال على أفراد.

عملات ترامب

في سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن عملات ترامب الجديدة فاجأت أسواق العملات المشفرة بجذب تدفقات الاستثمار من عملات أخرى، وواجهت انتقادات حادة حتى من بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع، ومع ذلك، تبنى المستثمرون في النهاية فكرة أن خطوة ترامب ستمنحه حافزًا إضافيًّا لتبني سياسات صديقة للعملات المشفرة.

وأصبح ترامب مؤيدًا متحمسًا لصناعة الأصول الرقمية أثناء الحملة الانتخابية، بعد أن وصف بيتكوين ذات يوم بأنها عملية احتيال، وتعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم من خلال سياسات تتضمن إنشاء مخزون إستراتيجي من بيتكوين.

جنون عملة الميم

نقلت بلومبيرغ عن المدير الإداري لشركة هاشكي غلوبال، بن الباز، قوله إن الرموز التي أطلقها ترامب وفريقه قدمت دفعة لبيتكوين، إذ يتطلع المتداولون الأفراد إلى إدارته "لإعطاء الأولوية وإعادة تأكيد التزامه بصناعة التشفير".

وعملات الميم هي نوع من العملات المشفرة التي تتأثر ارتفاعا وهبوطا بإشارات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ذات تقلبات عالية.

وهزت عملة ترامب سوق الأصول الرقمية لفترة وجيزة صباح اليوم في سنغافورة، ما أدى إلى استنزاف التدفقات من بيتكوين وما دونها من عملات، ما أثار انتقادات مسؤولين تنفيذيين في القطاع، فضلاً عن توبيخ من مراقبي الحكومة.