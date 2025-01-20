5 إستراتيجيات رئيسية لنمو قطاع إدارة الثروات في 2025

يستمر قطاع إدارة الثروات في التطور نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديمغرافية، مما يفرض على مديري الثروات تبني إستراتيجيات مبتكرة لمواكبة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة.

ووفقًا لتقرير نشرته فوربس بقلم الخبيرة "أبريل رودين"، يُمكن للخبراء الذين يتسمون بالمرونة والقدرة على التكيف أن يصبحوا شركاء لا غنى عنهم لجيل جديد من العملاء، من خلال التركيز على الاتجاهات الأساسية التي تعيد تشكيل هذا القطاع.

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1. التركيز على المرونة والخبرة

في ظل التقلبات الاقتصادية، يحتاج مديرو الثروات إلى تقديم إستراتيجيات متقدمة للاستثمار في الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات.

وأشار تقرير فوربس إلى أن قيمة هذه الأصول قد تصل إلى 23.21 تريليون دولار بحلول عام 2026. ويمكن تعزيز الثقة مع العملاء من خلال تقديم محتوى تعليمي شامل مثل التقارير والندوات والبودكاست.

2. تقديم إستراتيجيات مخصصة

مع تزايد الطلب على التخصيص، أصبح من الضروري تصميم خطط إدارة ثروات تتماشى مع أهداف العملاء وقيمهم.

وفقًا لفوربس، فإن 75% من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية يفضلون الخدمات المخصصة. ويشمل ذلك الاستثمار في المجالات المستدامة والتخطيط الضريبي، مما يعزز الولاء والثقة مع العملاء.

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3. دعم الاستثمار المستدام

الاستثمار المستدام أصبح أولوية، حيث أظهر تقرير لـ"مورغان ستانلي" أن 77% من المستثمرين العالميين يسعون إلى تحقيق تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي من خلال محافظهم الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم تقارير شفافة توضح النتائج الاجتماعية والبيئية للاستثمارات بجانب الأداء المالي.

4. تعزيز تجربة العملاء بالتكنولوجيا

تشكل التكنولوجيا أساسًا لتطوير العلاقة مع العملاء، حيث يمكن استخدام أدوات مثل التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي لتقديم إستراتيجيات استثمار مخصصة.

ومع ذلك، يشدد التقرير على أهمية دمج هذه الأدوات مع الخبرة البشرية لتحقيق تجربة شاملة وفعالة.

5. جذب الأجيال الشابة من المستثمرين

مع توقع انتقال ثروات بقيمة 70 تريليون دولار إلى الأجيال الشابة بحلول 2030، يركز جيل الألفية و"جيل زد" على الاستثمار المرتبط بالقيم مثل الاستدامة والخيرية.

ويمكن لمديري الثروات تقديم خدمات تخطيط خيري وتنظيم اجتماعات عائلية لتعزيز الاستقرار العائلي وإدارة الثروات بشكل مستدام.

كما أوضح تقرير فوربس، فإن مديري الثروات الذين يتبنون هذه النصائح الخمس يمكنهم التكيف مع المشهد المالي المتغير وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مما يضمن نموا مستداما في صناعة إدارة الثروات.