ستاربكس تعتزم شطب عدد من الوظائف

تعتزم سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس شطب عدد غير محدد من الوظائف الإدارية في إطار خطة لإعادة هيكلة العمالة في السلسلة.

وفي خطاب موجه للعاملين في ستاربكس يوم الجمعة الماضي، قال بريان نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إن السلسلة تحتاج إلى ضمان وجود مسؤول واضح يمكن محاسبته وقادر على اتخاذ القرارات في كل عمل من أعمالها.

وأضاف نيكول أن السلسلة تحتاج إلى تقليل التعقيدات والحواجز في هيكلها الإداري، وأشار إلى أن تفاصيل خطة الشطب ستعلن في أوائل مارس/آذار المقبل، لكنها لن تؤثر على العاملين في مقاهي ستاربكس.

وتابع في رسالته "لم أتخذ هذا القرار بسهولة، أنا أقدر أنه هذا سيخلق حالة من عدم اليقين ويثير القلق الآن وفيما بعد.. أود أن أكون شفافا بشأن تقدمنا وخططنا وأن تعرفوا ما يتم في هذا الشأن مني مباشرة".

وتضم ستاربكس حوالي 16 ألف شخص يعملون في وظائف الدعم المؤسسي والتحميص والتوزيع والتخزين وتطوير الفروع، منهم 10 آلاف في الولايات المتحدة و6 آلاف في دول أخرى.

وقالت الشركة إن عملية الشطب ستتم في وظائف الدعم المؤسسي، لكنها لم تكشف عن عدد العاملين في هذه الوظائف.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في ستاربكس على مستوى العالم حوالي 361 ألف عامل.

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وكانت ستاربكس سجلت تراجعا في نتائجها خلال العام الماضي بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة واتجاه المستهلكين في الصين نحو المقاهي المنافسة الأقل سعرا.

وستاربكس من بين العلامات التجارية التي تعرضت لخسارات نتيجة ضغط حملات المقاطعة في العالم بعد موقف للشركة بدا داعما لإسرائيل في حربها على غزة وحاولت السلسلة نفيه.

وشهدت السلسلة العالمية العام الماضي خوض عمالها إضرابات في مئات الفروع في الولايات المتحدة، احتجاجا على قضايا الأجور والتوظيف وجداول نوبات العمل.