الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير/كانون الثاني الجاري بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 سنة من التوقف.

وذكرت الخطوط القطرية في بيان لها أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين.

وقالت القطرية إنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

ويأتي قرار الاستئناف بعد نحو شهر على سقوط نظام بشار الأسد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولي في قطر.

وكان مدير تنسيق شؤون المطارات السورية أشهد الصليبي قال للجزيرة الشهر الماضي إن الخطوط الجوية القطرية والتركية ستكونان من أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها إلى سوريا.