سجلت عمليات التسليم السنوية لشركة تسلا انخفاضا لأول مرة في عام 2024، فقد سلمت شركة صناعة السيارات الكهربائية عددا أقل من المتوقع من المركبات الكهربائية في الربع الرابع ولم تفلح إجراءات التحفيز في تعزيز الطلب على طرزها القديمة.

ويعد هذا التراجع السنوي في المبيعات الأول للشركة منذ العام 2015 على الأقل.

وانخفض سهم الشركة 3.5% في تداولات ما قبل الفتح، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين بشأن التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الذي توقع أن تؤدي إجراءات تحفيزية مثل التمويل من دون فوائد إلى "نمو طفيف" في عمليات التسليم في عام 2024.

وتعرضت تسلا للضغوط بسبب انخفاض الدعم الأوروبي والتحول نحو المركبات الهجينة ذات الأسعار المنخفضة في الولايات المتحدة والمنافسة الأكثر صعوبة من شركة "بي واي دي" الصينية.

وردا على ذلك، وجه ماسك تسلا إلى سيارات الأجرة الذاتية القيادة، ودعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بملايين الدولارات في شكل تبرعات لحملته على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود التنظيمية على الشركة.

وسلمت شركة صناعة السيارات 495 ألفا و570 مركبة في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

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وتوقع 15 محللا استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم تسليم 503 آلاف و269 مركبة في الربع الرابع.

وسلمت تسلا 471 ألفا و930 وحدة من طراز 3 وطراز واي، و23 ألفا و640 وحدة من طرز أخرى منها إس سيدان وسايبرترك وإكس الرياضية الفاخرة.

وأنتجت الشركة 459 ألفا و445 مركبة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وسلمت الشركة 1.79 مليون مركبة في 2024، بانخفاض 1.1% عن العام السابق، وهو ما يقل عن توقعات محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم بتسليم 1.806 مليون مركبة.

وتراجعت تسجيلات أكتوبر/تشرين الأول لمركبات تسلا في أوروبا 24% بسبب المنافسة الشديدة من مجموعة فولكسفاغن التي أطاحت سيارتها سكودا إينياك الرياضية بالطراز واي لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في المنطقة، وفقا لشركة أبحاث البيانات جيه.إيه.تي.أو دينامكس.

وقلصت الأسعار المنخفضة والحوافز هامش ربح تسلا من مبيعات المركبات العام الماضي. ومع ذلك، تتوقع وول ستريت أن يرتفع الطلب في عام 2025 مع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.