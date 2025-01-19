تيك توك يعلق خدماته في أميركا وينتظر قرارا من ترامب

توقف تطبيق تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة مساء أمس السبت ولم يعد متوفرا على متاجر آبل وغوغل على الإنترنت قبل تطبيق قانون ينص على إغلاق المنصة اليوم الأحد التي يستخدمها 170 مليون أميركي.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأميركية نشرت أمس السبت إنه يفكر في منح تطبيق تيك توك مهلة 3 أشهر قبل تنفيذ الحظر.

وأضاف "أعتقد أن هذا سيكون -بالتأكيد- خيارا ندرسه.. تمديد 90 يوما هو شيء من المرجح أن يتم، لأنه مناسب. كما تعلمون، إنه مناسب. يجب أن ننظر في الأمر بعناية. إنها قضية كبيرة جدا.. إذا قررت فعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن ذلك يوم الاثنين".

وقال تطبيق تيك توك للمستخدمين في إشعار ظهر للمستخدمين مساء السبت، "جرى إقرار قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وللأسف لا يمكنكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. انتظرونا".

أهمية تيك توك أميركيًا

يستخدم ما يقرب من 170 مليون أميركي تطبيق تيك توك، وله شعبية طاغية بين صغار السن من الشباب وطلاب المدارس، وفي المتوسط يقضي الأميركي 51 دقيقة يوميا على التطبيق.

إعلان

وتقدر القيمة السوقية للتطبيق ما بين 40 و50 مليار دولار. وتقدر قيمة عائداته الإعلانية في أميركا عام 2024 بما يقرب من 16 مليار دولار، وفقا لشركة أبحاث "إي ماركتر" (eMarketer).

ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل. ويمنح القانون الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة إدارة ترامب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو (كاب كت) وتطبيق التواصل الاجتماعي (ليمون 8)، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ أمس السبت.

وحذرت شركة تيك توك الجمعة من أنها ستوقف تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل آبل وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، كان أمام المنصة مهلة حتى اليوم الأحد لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية بايت دانس أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لإنهاء المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

وأكد البيت الأبيض أمس السبت أن الأمر متروك لإدارة ترامب لاتخاذ الإجراءات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في بيان "لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو الشركات الأخرى لاتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب يوم الاثنين".

واتهمت السفارة الصينية في واشنطن يوم الجمعة الولايات المتحدة باستخدام سلطة الدولة غير العادلة لقمع تيك توك. وقال متحدث باسم السفارة "ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".

بدائل

دفع الغموض بشأن مستقبل التطبيق المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، إلى البحث عن بدائل ومنها ريد نوت ومقرها الصين، كما شهدت أسهم ميتا وسناب شات ارتفاعا هذا الشهر قبل الحظر، إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.

إعلان

وبعد دقائق من إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة، تحول بعض المستخدمين إلى منصة إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وقالت نورد في بي إن، وهي شركة شهيرة تقدم خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة التي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت عبر خوادم مختلفة حول العالم، إنها "تواجه صعوبات فنية مؤقتة".

وتتيح مثل هذه الشبكات للمستخدمين التغلب على الحظر المفروض على تطبيقات ومواقع في بعض المناطق.

ووفقا لغوغل تريندز ارتفعت عمليات البحث على خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة في الدقائق التي أعقبت إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة.

يذكر أن إيلون ماسك، الذي عيّنه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، دفع 44 مليار دولار مقابل شراء شركة "تويتر" (إكس حاليا) قبل 3 سنوات حين كانت أعمالها الإعلانية تبلغ 4.5 مليارات دولار فقط سنويا.