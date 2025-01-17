قال البنك المركزي المصري أمس الخميس إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ 5.9 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.

وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2% إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي مقابل 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وقال البنك المركزي إن عدد السفن المارة من القناة انخفض بنسبة 51%، حيث أجبرت التوترات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تحويل مساراتها.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن في منطقة البحر الأحمر بهجمات وصفتها بأنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة، مما دفع السفن بعيدا عن القناة التي تعد أحد مصادر الإيرادات الرئيسية في مصر.

وأضاف البنك المركزي أن: