ارتفاع عجز ميزان المعاملات بمصر وتحويلات المهاجرين تنتعش
17/1/2025
قال البنك المركزي المصري أمس الخميس إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ 5.9 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2% إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي مقابل 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال البنك المركزي إن عدد السفن المارة من القناة انخفض بنسبة 51%، حيث أجبرت التوترات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن على تحويل مساراتها.
وتستهدف جماعة الحوثي السفن في منطقة البحر الأحمر بهجمات وصفتها بأنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة، مما دفع السفن بعيدا عن القناة التي تعد أحد مصادر الإيرادات الرئيسية في مصر.
وأضاف البنك المركزي أن:
- تحويلات المصريين في الخارج ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة، مشيرا إلى أن التحويلات زادت للضعف تقريبا إلى 8.3 مليارات دولار في الفترة ذاتها مقارنة 4.5 مليارات قبل عام.
- صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
- عائدات السياحة ارتفعت إلى 4.8 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024 من 4.5 مليارات دولار قبل سنة من ذلك.
المصدر : رويترز