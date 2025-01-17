روسيا وإيران تبحثان مشروع إمدادات الغاز عبر أذربيجان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن موسكو وطهران تناقشان إمكانية تزويد إيران بالغاز الروسي، في خطوة تهدف إلى تنويع تدفقات الغاز الروسي وإيجاد مشترين جدد بعد تراجع الصادرات إلى أوروبا نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن المشروع، حال تنفيذه بالكامل، قد يؤدي إلى تزويد إيران بما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، لكنه أكد أن المرحلة الأولية ستبدأ بكميات صغيرة لا تتجاوز ملياري متر مكعب.

من جانبه، أوضح بزشكيان أن هناك بعض القضايا الفنية التي تحتاج إلى معالجة قبل المضي قدمًا في المشروع، وفقًا لما نقلته رويترز.

في سياق متصل، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلًا عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، بأن خط أنابيب الغاز المقترح بين روسيا وإيران سيمر عبر أراضي أذربيجان إذا تم تنفيذه بالفعل.

وأكد بوتين مجددًا أن روسيا تبحث عن سبل لتنويع تدفقات الغاز وتأمين منافذ جديدة له، في ظل التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة، بحسب ما أوردته رويترز.