العدل الأميركية تغرّم شركة تابعة لتويوتا 1.6 مليار دولار

أفادت وزارة العدل الأميركية أن شركة هينو موتورز (وحدة الشاحنات)، التابعة لشركة تويوتا ستدفع 1.6 مليار دولار، في الولايات المتحدة، بسبب تقديم بيانات كاذبة بشأن الانبعاثات من محركات الديزل للشاحنات، التي تم بيعها في البلاد.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن المعلومات المزورة بشأن اختبارات الانبعاثات والاستهلاك أدت إلى بيع أكثر من 110 آلاف محرك ديزل، بموافقات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2022.

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وقال المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند في بيان "اليوم وافقت شركة هينو موتورز، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا على الإقرار بالذنب في التورط في مؤامرة إجرامية لتضليل الهيئات التنظيمية والمستهلكين وهو ما انتهك القوانين البيئية الاتحادية وعرّض الصحة العامة للخطر".

وأضاف "لا توجد شركة فوق القانون، وأنا ممتن لشركائنا الفدراليين وفي الولايات على عملهم لمحاسبة شركة هينو على سوء سلوكها الإجرامي".