استقرار نسبي لليرة السورية اليوم الخميس

استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس أمام الدولار بصورة نسبية في تعاملات السوق الموازية فيما سجل ثباتا في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

تعاملات السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس أمام الدولار في دمشق وحلب بصورة طفيفة إلى 11 ألفا و600 ليرة مقابل الدولار من 11 ألفا و500 سجلها أمس عند الشراء، فيما استقر سعر البيع عند 11 ألفا و800 مقابل الدولار.

وفي إدلب (شمالي غرب سوريا) والحسكة (شمالي شرق سوريا) ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفا و600 ليرة مقابل الدولار عند الشراء من 11 ألفا و700 ليرة أمس، وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفا و800 ليرة من 11 ألفا و900 مسجلة أمس.

سعر صرف الليرة لدى مصرف سوريا المركزي

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

عوامل مؤثرة في دعم الليرة

امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.

تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ومما دعم الليرة، ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.

ودعم الليرة تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعا.

كما دعم العملة السورية، دعوة 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن -في حوار مع الجزيرة نت- بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

خففت أميركا من العقوبات على سوريا مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كان خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي إن البنك لديه ما يكفي من المال لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت في وقت سابق من الشهر الماضي عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيسي أولًا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.