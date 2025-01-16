شركات تعدين تحصد ثمار الارتفاع القياسي في أسعار الذهب

تعيش شركات تعدين الذهب فترة مزدهرة ماليا غير مسبوقة، حيث تغمرها السيولة النقدية بعد 3 سنوات من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلته "فوربس" فإن أسعار الذهب -التي شهدت ارتفاعا بنسبة 30% خلال العام الماضي بدعم من مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية- ساهمت في توفير أرباح ضخمة لشركات التعدين.

ارتفاعات كبيرة

وعلى رأس قائمة الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة تأتي "نيومونت كوربوريشن" أكبر شركة تعدين للذهب في العالم -وفق بنك الاستثمار "غولدمان ساكس"- فإن سهمها المدرج في نيويورك يمكن أن يرتفع بنسبة 17% ليصل إلى 47.20 دولارا، بينما يتوقع أن ترتفع الأسهم المدرجة بأستراليا من 64.80 إلى 76.20 دولارا أستراليا.

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يستمر الطلب القوي من البنوك المركزية في رفع سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2670 دولارًا، مع الحفاظ على هذه المستويات حتى منتصف العام المقبل.

كما تم تعديل توقعات السعر طويل الأجل للذهب من 1950 دولارا إلى 2300 دولار للأونصة بحلول عام 2029.

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فرصة للاستثمار

ويشير التقرير إلى أن أسهم الذهب الأسترالية والعالمية لم تحقق نفس أداء الذهب، حيث تأخرت بنسبة 10% مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.

ومع ذلك، فإن شركات مثل "نورثيرن ستار ريسورسيز" و"بيليفيو غولد" جذبت توصيات شراء من بنوك الاستثمار الكبرى بفضل الإنتاج القوي، وتزايد التدفقات النقدية الحرة.

وتذكر فوربس أن الشركات الأصغر مثل "ألكان ريسورسيز" تمثل فرصًا استثمارية مغرية رغم تعرضها لانخفاضات كبيرة بأسعار الأسهم، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة 25% خلال الأشهر الـ12 الماضية، ولكن من المتوقع أن ترتفع قيمته بنسبة 155% ليصل إلى 1.25 دولار أسترالي مدعومًا بإنتاج مستقر من منجم "تومينغلي".