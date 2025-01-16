الشيكل الإسرائيلي يتعافى بعد اتفاق وقف الحرب في غزة

صعد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، متأثرا بالإعلان عن التوصل لاتفاق ينهي حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.

وأظهرت أسعار الصرف الرسمية اليوم في إسرائيل، أن الشيكل بلغ 3.598 أمام الدولار، صعودا من 3.63 منتصف جلسة الأربعاء.

وتأمل أسواق المال في إسرائيل أن يكون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة بداية لاستعادة زخم العملة المحلية ونمو الاقتصاد، بعد أن سجلت الميزانية عجزا بـ 37 مليار دولار أو 6.9% من الناتج المحلي في 2024.

وفي أول شهر من الحرب الإسرائيلية على غزة (أكتوبر/تشرين الأول 2023)، تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما مسجلا مستوى 4.12 شيكل للدولار.

وإلى جانب التبعات الاقتصادية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت تل أبيب عودة نسق التضخم المرتفع إلى الأسواق المحلية ليبلغ 3.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما دفعها إلى الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة عند 4.5%.

ومساء الأربعاء، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

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وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من الإبادة الإسرائيلية بالقطاع، التي خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.