استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء أمام الدولار في التعاملات الرسمية والسوق الموازي بعد أن شهدت أمس ارتفاعا.

تعاملات السوق الموازي

استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء في دمشق وحلب عند 11 ألفا و400 ليرة مقابل الدولار الواحد للشراء، و11 ألفا و700 ليرة عند البيع.

بقي سعر صرف الليرة السورية أما الدولار اليوم في إدلب (شمالي غربي سوريا) عند 11 ألفا و450 ليرة للشراء، و11 ألفا و650 للبيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس.

في الحسكة استقر نطاق سعر الصرف عند 11 ألفا و400 للشراء، و11 ألفا و600 ليرة للبيع.

سعر صرف الليرة لدى المركزي السوري

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

عوامل مؤثرة في أداء الليرة

امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازي لتغطية نفقاتهم.

تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة زيادة تبلغ 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا ، والتي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعا.

سوريا دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، حسب ما نقلت رويترز.

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي.

صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن -في حوار مع الجزيرة نت- بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يبلغ أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

أصدرت الخزانة الأميركية قبل أيام رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين إن سماح الولايات المتحدة الأميركية بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كان خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي.

الولايات المتحدة الأميركية قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي إن البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

صرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت في وقت سابق من الشهر الماضي عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.