السعودية تتيح الدفع عبر خدمة "غوغل باي" في 2025

وقّع البنك المركزي السعودي (ساما) وشركة غوغل اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع "غوغل باي" خلال هذا العام 2025 عبر نظام "مدى" للمدفوعات الوطنية في المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعكس هذه الخطوة التزام "ساما" بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية، تقول الوكالة.

لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية.. #البنك_المركزي_السعودي "ساما" و Google يوقعان اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع Google Pay في #المملكة خلال عام 2025م.https://t.co/cv7ORw3Xkm pic.twitter.com/JNwzLsXkZb — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 15, 2025

إمكانيات الخدمة

وسيتمكن المستخدمون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام "غوغل باي"، كما ستمكن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات "مدى" والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق "غوغل واليت".

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وبحسب الوكالة، "تعد خدمة غوغل للمدفوعات جزءا من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة السعودية بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال التقنية المالية".