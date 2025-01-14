تركيا تسعى لرفع مستوى التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار

صرح إبراهيم أوزتشوركتشي رئيس مجلس الأعمال التركي السوري -التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي- أن ثمة جهود تبذل لرفع حجم التجارة بين بلاده وسوريا إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط.

ونقلت وكالة الأناضول عن أوزتشوركتشي قوله إن تركيا تدخل حقبة جديدة في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع سوريا بمساهمة منظمات المجتمع المدني.

أهداف قصيرة المدى

وأضاف أوزتشوركتشي أن تركيا لديها أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في تجارتها مع جارتها الجنوبية، مشيرا إلى أن حجم التجارة مع سوريا ارتفع إلى 2.5 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان نحو 300 مليونا قبل 2011.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي السوري أنه في إطار الأهداف القصيرة والمتوسطة، يتم العمل على رفع حجم التجارة مع سوريا إلى مستوى 10 مليارات دولار.

ولفت إلى أنهم في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية يعملون على تطوير مشاريع لزيادة مساهمة رجال الأعمال السوريين العاملين في البلاد في الصادرات التركية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن عهدا جديدا بدأ في العلاقات مع سوريا، منوها بأن ثمة حدود طولها 910 كيلومترات بين البلدين و8 بوابات ومديريات جمركية.

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وذكر بولات أن الشركات التركية ستلعب دورا مهما في عملية إعادة إعمار سوريا بفضل الميزة التي تتمتع بها بلاده بقدرتها الإنتاجية والصناعية واللوجستية.