ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء أمام الدولار في تعاملات السوق الموازي، في حين استقرت في تعاملات مصرف سوريا المركزي.

يأتي ذلك بعد تراجع في تعاملات أمس في المحافظات السورية في السوق الموازي.

تعاملات السوق الموازي

ارتفع سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء أمام الدولار في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و400 ليرة مقابل الدولار الواحد للشراء من مستوى 12 ألفا و100 ليرة في آخر تعاملات أمس، في حين زاد سعر البيع عند 11 ألفا و700 ليرة من 12 ألفا و400 ليرة للدولار أمس.

في إدلب (شمالي غربي سوريا) والحسكة (شمالي شرقي سوريا) زاد سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند الشراء إلى 11 ألفا و500 ليرة من مستوى 12 ألفا و200 أمس، في حين تراجع سعر البيع إلى 11 ألفا و700 ليرة من 12 ألفا و400 ليرة للدولار.

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).

عوامل مؤثرة في أداء الليرة

امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازي لتغطية نفقاتهم.

تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة زيادة تبلغ 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعا.

دعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، حسب ما نقلت رويترز.

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير/كانون الثاني.

صرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن -في حوار مع الجزيرة نت- بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

أصدرت الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي رخصة لسوريا (استثناء من العقوبات) تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

قالت حاكم مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين إن سماح الولايات المتحدة الأميركية بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كان خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي.

صرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة بأن الدين الأجنبي يراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

تحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.