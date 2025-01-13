أكبر 10 حرائق تكلفة بتاريخ أميركا.. ماذا عن حريق لوس أنجلوس؟

من المتوقع أن تصبح حرائق الغابات في لوس أنجلوس من بين الأكثر كلفة في تاريخ أميركا فقد تتجاوز الخسائر 135 مليار دولار.

وفي تقدير أولي، قالت شركة أكيوويذر الخاصة للتنبؤات الجوية إنها تتوقع خسائر تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليارا مع انتشار الحرائق في منطقة تضم بعض أغلى العقارات بالولايات المتحدة، وفقا لشبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويستعد قطاع التأمين، كذلك، لضربة كبيرة، إذ توقع محللون من شركات مثل (مورنينغ ستار) و(جيه بي مورغان) خسائر مؤمّنة تزيد على 8 مليارات دولار.

وتقول سلطات الإطفاء إن أكثر من 5300 مبنى دمرها حريق (باليساديس)، في حين دمر حريق (إيتون) أكثر من 5 آلاف مبنى.

وقالت شركة (أون) إن ارتفاع قيمة الممتلكات في هذه الحالة يعني أنها من المرجح أن تنتهي إلى واحدة من أكثر 5 حرائق غابات تكلفة في قائمتها، وستزيد الخسائر مع إضافة الممتلكات غير المؤمنة.

تأتي هذه الحرائق بعد 3 أشهر فقط من إعصار هيلين الذي ألحق دمارا كبيرا بمعظم منطقة الساحل الشرقي، متسببا في أضرار تقدر بنحو 78.7 مليار دولار، ليصبح سابع أغلى كارثة طبيعية في الولايات المتحدة، وقد كانت الأعاصير تاريخيا هي الكوارث الطبيعية الأكثر كُلفة في تاريخ أميركا.

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وفي عام 2024، تسبب 61 ألفا و685 حريقا في التهام أكثر من 8.85 ملايين فدان، أي ما يعادل 143.49 فدانا تالفا/ لكل حريق، وفقا لتقرير الحرائق السنوي الصادر عن مركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك.

وفي هذا التقرير تقدم الجزيرة نت أكبر 10 حرائق من حيث الخسائر والتكلفة المادية في تاريخ الولايات المتحدة وفقا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق علما بأن 9 من هذه الحرائق وقعت في ولاية كاليفورنيا من حيث قيمة الخسائر المادية فيها، ونستثني من هذا التصنيف حريق لوس أنجلوس الحالي.

كما تقدم في التقرير لمحة عن أكبر 10 كوارث طبيعية في أميركا أيضا مصنفة من الأقل إلى الأعلى.

10 أكبر حرائق من حيث الخسائر والتكلفة المادية في تاريخ أميركا

10- عاصفة حرائق جنوب كاليفورنيا

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 2.7 مليار دولار.

: 2.7 مليار دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 3108.

: 3108. عدد الأفدنة المحروقة : 518 ألفا.

: 518 ألفا. عدد الوفيات : 10.

: 10. تاريخ الحريق: أكتوبر/تشرين الأول 2007.

9- حريق مجمع سي زد يو لايتنينغ

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 3 مليارات دولار.

: 3 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 1490.

: 1490. عدد الأفدنة المحروقة : 86 ألفا و509 أفدنة.

: 86 ألفا و509 أفدنة. عدد الوفيات : 1.

: 1. تاريخ الحريق: أغسطس/آب 2020.

8- حريق توماس

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 3.18 مليارات دولار.

: 3.18 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 1063.

: 1063. عدد الأفدنة المحروقة : 281 ألفا و893.

: 281 ألفا و893. عدد الوفيات : 2.

: 2. تاريخ الحريق: ديسمبر/كانون الأول 2017.

7- غلاس فاير

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 3.54 مليارات دولار.

: 3.54 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 1555.

: 1555. عدد الأفدنة المحروقة : 67 ألفا و484.

: 67 ألفا و484. عدد الوفيات : 0.

: 0. تاريخ الحريق: سبتمبر/أيلول 2020.

6- حريق أطلس

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 3.81 مليارات دولار.

: 3.81 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 783.

: 783. عدد الأفدنة المحروقة : 51 ألفا و624.

: 51 ألفا و624. عدد الوفيات : 6.

: 6. تاريخ الحريق: أكتوبر/تشرين الأول 2017.

5- حريق النفق/ أوكلاند هيلز

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 3.9 مليارات دولار.

: 3.9 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 2900.

: 2900. عدد الأفدنة المحروقة : 1600.

: 1600. عدد الوفيات : 25.

: 25. تاريخ الحريق: أكتوبر/تشرين الأول 1991.

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4- حريق وولسي

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 5.2 مليارات دولار.

: 5.2 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 1643.

: 1643. عدد الأفدنة المحروقة : 96 ألفا و949.

: 96 ألفا و949. عدد الوفيات : 3.

: 3. تاريخ الحريق: نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

3- حريق لاهينا

الولاية : هاواي.

: هاواي. قيمة الخسائر : 6.18 مليارات دولار.

: 6.18 مليارات دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 3 آلاف.

: 3 آلاف. عدد الأفدنة المحروقة : 2170.

: 2170. عدد الوفيات : 101.

: 101. تاريخ الحريق: أغسطس/آب 2023.

2- حريق توبس

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 11 مليار دولار.

: 11 مليار دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 5636.

: 5636. عدد الأفدنة المحروقة : 36 ألفا و807.

: 36 ألفا و807. عدد الوفيات : 22.

: 22. تاريخ الحريق: أكتوبر/تشرين الأول 2017.

1- كامب فاير

الولاية : كاليفورنيا.

: كاليفورنيا. قيمة الخسائر : 12.4 مليار دولار.

: 12.4 مليار دولار. عدد المباني والمنشآت المدمرة : 18 ألفا و804.

: 18 ألفا و804. عدد الأفدنة المحروقة : 153 ألفا و336.

: 153 ألفا و336. عدد الوفيات : 85.

: 85. تاريخ الحريق: نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

أعلى 10 كوارث طبيعية تكلفة في تاريخ أميركا

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية تكلف العالم سنويا 520 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية، وهذا أكبر بنحو 60% من خسائر الأصول التي يتم الإبلاغ عنها عادة وفق ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن إجمالي التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه بلغت 4.3 تريليونات دولار خلال 51 سنة، بين (1970 و2021)، كما تسببت بوفاة أكثر من مليوني إنسان خلال الفترة ذاتها.

وتكبدت الولايات المتحدة وحدها 1.7 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثل 39% من الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم خلال 51 عاما، لكن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية تكبدت تكاليف باهظة بشكل غير متناسب مقارنة بحجم اقتصاداتها.

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وجاءت أكبر وأكثر 10 كوارث طبيعية تكلفة في تاريخ أميركا (مع استبعاد حرائق كاليفورنيا التي لا تزال مشتعلة)، وفق منصة كيبلينغر (Kiplinger) الأميركية، والمركز الوطني للمعلومات البيئية، والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي كالتالي:

10- الجفاف وموجة الحر (1988)

الخسائر الاقتصادية : 54.6 مليار دولار.

: 54.6 مليار دولار. عدد الوفيات المباشرة: 454 وفاة.

عانت الولايات المتحدة من جفاف في عام 1988 ضرب جزءا كبيرا من البلاد ما أدى إلى خسائر فادحة في قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به؛ وكانت منطقة الغرب الأوسط العليا الأكثر تضررًا، وأعلنت 11 ولاية رسميا كل مقاطعاتها مناطق كوارث.

وقُدِّر إجمالي الوفيات المباشرة وغير المباشرة بسبب الإجهاد الحراري بنحو 5 آلاف وفاة، واستمرت التأثيرات الإقليمية للجفاف حتى عام 1999.

9- إعصار أندرو (1992)

الخسائر الاقتصادية : 60.5 مليار دولار.

: 60.5 مليار دولار. الوفيات: 61.

كان إعصار أندرو قويا للغاية، وهو واحد من 4 عواصف فقط ضربت الولايات المتحدة من الفئة الخامسة، برياح بلغت سرعتها 157 ميلا في الساعة.

8- إعصار إيرما (2017)

الخسائر الاقتصادية : 64 مليار دولار.

: 64 مليار دولار. الوفيات: 97.

وجه إعصار إيرما غضبه أولا إلى جزيرتين من جزر فيرجن الأميركية، وهما: سانت جون وسانت توماس، كما ضرب جزر (فلوريدا كيز) بشدة، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حيث دمر 25% من المباني وتضرر 65% منها بشكل كبير.

وتسببت الرياح والعواصف في أضرار على طول سواحل فلوريدا وكارولينا الجنوبية، حيث شهدت مدينة غاكسونفيل (Jacksonville) أسوأ فيضانات في أكثر من 200 عام.

7- إعصار هيلين (2024)

الخسائر الاقتصادية : 78.7 مليار دولار.

: 78.7 مليار دولار. الوفيات: 219.

ضرب هيلين اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة في فلوريدا في سبتمبر/أيلول 2024، ما تسبب في حدوث أمواج مد عاتية بلغ ارتفاعها 15 قدما، ومع ذلك، حدث أكبر ضرر في مكان غير متوقع وهو غرب كارولينا الشمالية.

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تأثرت مدينة آشيفيل والمناطق المحيطة بها بشدة بالفيضانات الهائلة، وتسببت الانهيارات الأرضية والأمطار غير المسبوقة والفيضانات في تدمير المنطقة.

6- إعصار إيدا (2021)

الخسائر الاقتصادية : 84.6 مليار دولار.

: 84.6 مليار دولار. الوفيات: 96.

وفقا للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، عندما ضرب (إعصار إيدا) ولاية لويزيانا، كان واحدا من 3 أعاصير في التاريخ المسجل وصلت إلى اليابسة برياح بلغت سرعتها 150 ميلا في الساعة.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في جميع أنحاء جنوب لويزيانا تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وطويل الأمد لملايين الأشخاص.

كما تسببت الفيضانات المفاجئة في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك في حدوث أضرار في المنازل والشركات والمركبات والبنية الأساسية، متسببة في مقتل العشرات.

5- إعصار ساندي (2012)

الخسائر الاقتصادية : 88.5 مليار دولار

: 88.5 مليار دولار الوفيات: 159.

لم يكن إعصار ساندي إعصارا عاديا حين وصل إلى شاطئ مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، فقد أدت الرياح العاتية إلى تفاقم العاصفة التي جلبت الأمواج إلى الداخل وأغرقت مساحات كبيرة من الساحل الشمالي الشرقي بالولايات المتحدة.

وتضررت منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك بشكل خاص، حيث غمرت المياه نفق (بروكلين باتري) بالكامل.

واضطرت بورصة نيويورك إلى الإغلاق لمدة يومين متتاليين، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عاصفة ثلجية حدثت في عام 1888.

4- إعصار ماريا (2017)

الخسائر الاقتصادية : 115.2 مليار دولار.

: 115.2 مليار دولار. الوفيات: 2981.

كان ماريا آخر عاصفة من الفئة الرابعة التي ضربت الولايات المتحدة في عام 2017، وسوف يتذكرها الناس أكثر بسبب الأضرار التي ألحقتها بجزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة.

3- إعصار إيان (2022)

الخسائر الاقتصادية : 119.6 مليار دولار.

: 119.6 مليار دولار. الوفيات: 152.

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كان إعصار إيان من أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة، حيث ضربت أمواج المد العاتية الساحل الجنوبي الغربي لولاية فلوريدا، وضرب الإعصار ساحل كايو بولاية فلوريدا، ما أدى إلى تدمير الجزر الحاجزة مثل سانيبيل وباين وفورت مايرز بيتش.

كما هطلت أمطار تجاوزت 20 بوصة في بعض الأماكن، وكان الدمار مميتا، فوفقا لإدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، فقد توفي ما لا يقل عن 149 شخصا بسبب الغرق.

2- إعصار هارفي (2017)

الخسائر الاقتصادية : 160 مليار دولار.

: 160 مليار دولار. الوفيات: 89.

وحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، كان إعصار هارفي في أغسطس/آب 2017 هو الحدث الأكثر أهمية في تاريخ الولايات المتحدة من حيث نطاق هطول الأمطار وكمياتها القصوى.

وسقطت 60 بوصة من الأمطار على مدينة "نيدرلاند" بولاية تكساس، لكن مستويات المياه المرتفعة انتشرت على نطاق واسع، حيث سقط أكثر من 30 بوصة من الأمطار على 6.9 ملايين شخص.

1- إعصار كاترينا (2005)

الخسائر الاقتصادية : 201.3 مليار دولار.

: 201.3 مليار دولار. الوفيات:1833.

سوف يتذكر الناس لفترة طويلة إعصار كاترينا بسبب تكلفته الباهظة في الأرواح والأموال، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي يصعب قياسها والتي جلبها لسواحل لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وخاصة مدينة نيو أورليانز.

ضرب إعصار كاترينا ساحل الخليج الشمالي كعاصفة من الفئة الثالثة، وسرعان ما ضعفت قوته، ولكن ليس قبل أن يجلب معه أمواجا عاتية تجاوز ارتفاعها في بعض الأماكن 20 قدما، وتجاوزت العديد من السدود والجدران البحرية المخصصة لحماية المناطق المنخفضة.

وغمرت المياه نحو 80% من مدينة نيو أورليانز، على أعماق متفاوتة، في غضون يوم بعد وصول الإعصار إلى اليابسة.