الخطوط الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) ووزير المواصلات في طرابلس أن الشركة استأنفت رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الليبية، الأحد، لتصبح أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع دام 10 سنوات بسبب الحرب في ليبيا.

وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وقال المدير العام للشركة، أندريا بيناسي في بيان: "نحن فخورون بإطلاق أول رحلة تجارية مباشرة بين طرابلس ومطار فيوميتشينو في روما اليوم، لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين ليبيا وإيطاليا دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين".

استئناف الرحلات

وأوقفت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من ليبيا وإليها منذ اندلاع الحرب في عام 2014 التي أدت إلى ظهور إدارتين بالشرق والغرب في أعقاب الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.

واستأنفت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى ليبيا بعد استعادة الأمن عندما توقفت المعارك الرئيسية بوقف لإطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل، إذ تدخل الفصائل أحيانا في اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية.

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وستسّير (إيتا) وفق مسؤولي الطيران المدني الإيطالي، قريبا رحلات تجارية مباشرة بين مطارات إيطاليا ومدينتي مصراتة وبنغازي الليبيتين.

وقالت الخارجية الإيطالية إن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عقد من الانقطاع "يشكل جزءا من جهد مستمر وحثيث من قبل المؤسسات الإيطالية ونظام الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات مع ليبيا، الشريك الإستراتيجي والمميز لبلدنا".

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقّعت الدولتان خلال زيارة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين طرابلس وروما.

حقوق إضافية

وخلال استقباله الرحلة، أعرب وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي عن الاستعداد لمنح الشركة الإيطالية حقوق نقل إضافية لربط المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة).

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحظر دخول رحلات الطيران المدني الليبي إلى مجاله الجوي.

وقال وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الإيطالية بين طرابلس وروما يؤكد على "أمن وسلامة مجالنا الجوي وأهلية المطارات الليبية".

وقال الشهوبي، في حفل بمناسبة وصول رحلة الخطوط الجوية الإيطالية إلى مطار معيتيقة، إن طرابلس مستعدة "لمنح شركة إيتا حقوق نقل إضافية لربط المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي".

جسر إستراتيجي

وأضاف الشهوبي أن ليبيا تتطلع إلى عودة الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية في النصف الأول من عام 2025.

وأوضح أن شركات الطيران من تونس ومصر ومالطا وتركيا والأردن استأنفت بالفعل رحلاتها المباشرة مع ليبيا.

وقال كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما، إيفان باساتو إن مسار ليبيا يشكل جسرا إستراتيجيا بين البلدين.

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وأضاف الوزير أن الرحلات الجوية ستعزز "وضع مركزنا لدعم ترابط أفريقيا، وهي القارة التي وصلت في عام 2024 إلى مستوى قياسي يتجاوز عتبة مليوني مسافر من روما وإليها، بزيادة 38% مقارنة بالعام السابق".