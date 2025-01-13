بنك قطر الوطني يتجاوز التوقعات بنمو صافي الأرباح

أعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، عن ارتفاع بنسبة 10% في صافي أرباحه للربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا بشكل طفيف توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح البنك في الربع الرابع 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.6 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن تقديرات المحللين كانت تتوقع صافي ربح في الربع الرابع يبلغ 3.95 مليارات ريال.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أعلن البنك تحقيق صافي ربح سنوي بقيمة 16.7 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) لعام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام 2023.

واقترح البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.37 ريال لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024، مما يرفع إجمالي التوزيعات للسنة المالية بأكملها إلى 0.70 ريال للسهم الواحد.

كما أفاد البنك بأن إجمالي الموجودات بلغ 1298 مليار ريال قطري (357 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7%، لتصل إلى 911 مليار ريال قطري (250 مليار دولار)، وساعد تدفق الودائع المتنوعة على ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 887 مليار ريال قطري (244 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

كما بلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 22.3%، التي تعد واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وللبنك تواجد في أكثر من 28 دولة عبر 3 قارات، ويعمل بها أكثر من 31 ألف موظف من خلال 900 موقع و5 آلاف جهاز صراف آلي.