وزير الطاقة السعودي: المملكة تعتزم تخصيب وبيع اليورانيوم

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك اليورانيوم.

وأضاف خلال مؤتمر في مدينة الظهران (شرقي البلاد) أن السعودية ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم الكعكة الصفراء، في إشارة إلى مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية.

وتدير السعودية حاليا برنامجا نوويا ناشئا تعمل على توسعته، وتصريح وزير الطاقة السعودي بشأن تخصيب اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء يعكس خطوات جديدة نحو تطوير قطاع الطاقة النووية في المملكة. يأتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.

والكعكة الصفراء (Yellowcake) هي مركب من اليورانيوم الخام يستخدم بوصفه خطوة وسيطة قبل التخصيب.

وتخصيب اليورانيوم عملية زيادة نسبة نظير اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية وتطبيقات الطاقة.

وتعمل السعودية على تطوير مفاعلات نووية للأغراض السلمية مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية في إطار رؤية 2030.