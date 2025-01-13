الدولار يضغط على الذهب بعد صدور بيانات وظائف غير متوقعة

انخفضت أسعار الذهب -اليوم الاثنين- بعد أن دعم تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة الدولارَ وعزز الحذرَ في سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2684.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2712 دولارًا.

وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي تجاوز التوقعات، متانة الاقتصاد الأميركي. ودعم هذا التقرير السياسة المتحفظة لمجلس الاحتياطي الفدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل مخاوف من أن تؤدي تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب -بفرض أو زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات- إلى رفع معدلات التضخم.

وتعزز هذه البيانات من قوة العملة الأميركية، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر رقم منذ مارس/آذار الماضي.

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ويراقب المستثمرون عن كثب إصدار المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع التركيز على تصريحات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي للحصول على مؤشرات بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وقد يوقف مثل هذا التباطؤ ارتفاع الدولار وسندات الخزانة، مما يزيد الآمال بخفض أسعار الفائدة.

ومن جانبه يقول جون رونج محلل الأسواق لدى شركة آي جي "البيانات التي تصدر هذا الأسبوع تشير إلى توقعات حذرة في الوقت الحالي".

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" يتوقع المتعاملون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتوقعون خفضًا واحدًا فقط بأسعار الفائدة خلال العام الحالي في يونيو/حزيران.

ويُعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن النفيس لأنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 30.21 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 960.54 دولارا، بينما استقر البلاديوم عند 947.40 دولارا.