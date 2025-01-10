تحويل القلق من فقدان الوظيفة إلى فرصة للنمو المهني

في ظل تقلبات سوق العمل الحديث، أصبح فقدان الوظائف، أو ما يُعرف بـ"التكرار الوظيفي"، جزءًا من الواقع. وفقًا لمقال نشر في مجلة فوربس، يعاني العديد من الموظفين من تأثيرات نفسية سلبية بسبب هذا التحدي، مما يدفعهم إلى مواجهة مشاعر عدم الكفاءة والقلق المستمر بشأن المستقبل.

ومع ذلك، يظهر أن التعامل مع هذه الأزمات بمرونة وإستراتيجية يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للنمو المهني، كما تم تسليط الضوء على هذا الموضوع في سلسلة حلقات "فنتك ديسكشنز" التي قدمتها نادية إدواردز-داشتي، مديرة تنفيذية متخصصة في التوظيف.

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قبول "المسارات المهنية غير الخطية"

وتُظهر تجربة ميغان دانفورد التي حاورتها نادية، التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع الخدمات المالية، أن فقدان الوظيفة يمكن أن يكون فرصة لإعادة تقييم المسار المهني.

ميغان، التي شغلت منصب المدير التنفيذي للعمليات في إحدى الشركات المالية حتى عام 2024، تقول "نادرًا ما نحصل على فرصة للتراجع والتفكير فيما نريد تحقيقه حقًا في المستقبل".

وتؤكد ميغان على أهمية بناء شبكات دعم قوية، ومواكَبة التطورات التكنولوجية لتكون مستعدًا لتحديات سوق العمل. وتضيف أن المسارات المهنية "غير الخطية" أصبحت ضرورية في بيئة عمل متسارعة التغير.

بناء شبكات الدعم وتعزيز الثقة

وتحدثت ديفيا إيبان في سلسلة حلقات "فنتك ديسكشنز"، وهي خبيرة في إدارة المخاطر، عن كيفية بناء الثقة الذاتية من خلال شبكات الدعم. حيث قالت "تحتاج إلى أشخاص يدعمونك ويرشحونك لفرص جديدة".

وأشارت إلى أهمية الحصول على توصيات إيجابية من الشبكات المهنية والمجتمعات لتعزيز فرص النجاح في البحث عن وظائف جديدة.

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فهم التبادل القيمي في الوظائف

من ناحية أخرى، شرحت نيكولا دي، كيف يمكن للأشخاص تقييم الفرص المهنية بشكل أفضل من خلال فهم القيمة التي يقدمونها ويحصلون عليها من العمل. تقول "اسأل نفسك: هل أضيف قيمة؟ هل أنا محل تقدير؟ وهل أقدر هذه الفرصة؟".

بالإضافة إلى ذلك، شددت نيكولا على أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية في العمل، بما في ذلك الحرية في اتخاذ القرارات والمساهمة بفعالية.

المقال يشدد على أن فقدان الوظيفة ليس نهاية الطريق، بل بداية فصل جديد يتطلب مرونة وقدرة على التكيف.

النجاح المستقبلي -وفق فوربس- يتطلب بناء شبكات دعم قوية، والتركيز على التبادل القيمي، وتحويل الانتكاسات إلى لبنات نجاح.