بنسبة تفوق 28% صعدت أسعار العقود الفورية للذهب منذ مطلع العام الحالي، وحتى جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن النفيس، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتعد هذه الزيادة السنوية أكبر زيادة منذ 2010.

كما سجل عام 2024، أعلى مستوى لأونصة الذهب على الإطلاق فوق 2830 دولارا، وسط توقعات بنوك استثمار عالمية بمزيد من الصعود في 2025.

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تسلسل زمني

شهد الذهب ارتفاعا ملحوظا في 2024، محققا أفضل أداء سنوي له على الإطلاق، ليبلغ سعر الأونصة خلال جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، نحو 2624 دولارا بحسب بيانات بورصة الذهب العالمية.

في بداية 2024، كانت أسعار الذهب مستقرة نسبيا، حيث بلغ سعر الأونصة 2044.51 دولارا في الرابع من يناير/كانون الثاني، قبل أن يشهد ارتفاعا متتاليا بحلول منتصف العام الجاري.

بحلول سبتمبر/أيلول 2024، بلغ متوسط سعره الشهري في أنحاء العالم 2570.55 دولارا للأونصة، ما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وأسهم في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس/آذار 2020 بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي، لتتراجع أسعار الفائدة الأميركية إلى 5%.

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في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حطمت أسعار الذهب الأرقام القياسية، حيث ارتفعت أكثر من 30% عام 2024 ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2830 دولارا.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند 4.75%، رافق ذلك فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة، الأمر الذي منح الدولار بعض القوة.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، وعلى الرغم من خفضه أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، فإن الفدرالي توقع إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، الأمر الذي أوقف صعود الذهب وتحوله هبوطا ليستقر عن نحو 2623 دولارا خلال آخر جلسة تداول عام 2024 تزامنا مع صعود مؤشر الدولار الأميركي إلى القمة خلال عامين أمام سلة من العملات.

لماذا ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية؟

ساهمت عدة عوامل رئيسة في ارتفاع أسعار الذهب طوال عام 2024، أبرزها:

مشتريات البنوك المركزية التي زادت احتياطياتها في الأسواق الناشئة، ما قدم دعما كبيرا لأسعار المعدن الأصفر.

خفض أسعار الفائدة الأميركية في 3 اجتماعات متتالية، ما أدى إلى الإبقاء على تماسك مكاسب أسعار الذهب خلال العام الجاري.

التوترات الجيوسياسية التي كان لها دور في مكاسب المعدن الأصفر، إذ دفعت هذه المخاطر خاصة في الشرق الأوسط، وبين روسيا وأوكرانيا المستثمرين إلى البحث عن الأمان في الذهب، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل أكبر.

توقعات أداء الذهب 2025

مع اقتراب عام 2025، يظل المحللون متفائلين بشأن الذهب بسبب الأساسيات المواتية.

وتتطلع السوق إلى البيانات الاقتصادية والسياسات الأميركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تؤثر على أسعار الذهب.

ويتوقع محللو وول ستريت، خاصة مؤسسات مالية كبرى مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب"، أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أن يرتفع الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، مدفوعا بالطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية.

في حين يتوقع محللو غولدمان ساكس، أن تقترب أسعار الذهب من 3150 دولارا في 2025 وتتجاوز 3300 دولار عام 2026، لتقترب في النهاية من 5 آلاف دولار بحلول 2030، وذلك في ظل اتجاهات السوق طويلة الأجل والعوامل الاقتصادية.