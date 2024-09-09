بدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا انطلقت اليوم الاثنين في جاكرتا.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات -التي تجري خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري- موضوعات تتعلق بتجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تيسير التجارة والتجارة الرقمية والمعالجات التجارية.

"التجارة الخارجية" ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إندونيسيا.https://t.co/y1sPvrdRND#واس_اقتصادي pic.twitter.com/Xz3aWQxjjb — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 9, 2024

كما تهدف هذه الجولة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرا.

وتأتي هذه الجولة امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا في يوليو/تموز الماضي، بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ووقعت إندونيسيا والإمارات اتفاقية تجارة ثنائية في عام 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية إندونيسيا خلال عام 2023 حوالي 7 مليارات دولار.