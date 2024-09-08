العراق.. خطط لزيادة إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا

أعلنت وزارة النفط العراقية، خطة لزيادة إنتاجها من الخام إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028، ضمن مشروع أكبر لرفع الإيرادات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن باسم محمد خضير وكيل وزير النفط، قوله إن "الوزارة لديها خطة طموحة في دعم وصيانة الإنتاج لتأمين الكميات المطلوبة للتصدير".

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وأضاف أن الوزارة تسعى للوصول إلى 6 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2028، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كمية الغاز المطلوبة للطاقة والاستخدامات الصناعية.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي، يبلغ 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.

ويحاول العراق، تعظيم إيراداته المالية من خلال زيادة كميات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المصاحب، في وقت بلغ مجمل دخل النفط في 2023 نحو 97.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط.

وقبل نحو أسبوع، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية.

وفي جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي وشملت 29 مشروعا للنفط والغاز، فازت شركات صينية بـ10 من حقول ورُقع استكشاف النفط والغاز المطروحة.

والخميس الماضي قالت وزارة النفط العراقية إن العراق خفض صادراته النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يوميا بدءًا من 27 أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر القادمة لضمان أن يكون الإنتاج ضمن الحصة التي حددها تحالف أوبك بلس وكذلك تعويض الكميات الإضافية التي تم إنتاجها خلال الأشهر السابقة.

وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام 3.48 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز و3.41 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضيين.

وفي أغسطس/آب الماضي، نقلت رويترز أن العراق يعتزم خفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الحالي.