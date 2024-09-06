ارتفعت الوظائف في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس/آب الماضي، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% يشير إلى استمرار تباطؤ معتدل في سوق العمل قد لا يستدعي خفضا كبيرا لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) هذا الشهر.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 142 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 89 ألف وظيفة في يوليو/تموز المنصرم.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز زيادة بواقع 160 ألف وظيفة بعد زيادة قبل التعديل قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز.

وتراوحت التقديرات في الاستطلاع بين 100 ألف إلى 245 ألف وظيفة.

ولا يشير الارتفاع الأدنى من المتوقع في عدد الوظائف إلى تدهور في ظروف سوق العمل على الأرجح.

وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة تراجع خلال الشهر الماضي إلى 4.2% مقابل 4.3% خلال يوليو/تموز المنصرم، وجاء هذا التراجع الطفيف متفقا مع التقديرات، وبعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

في الأثناء فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاعات طفيفة اليوم الجمعة إثر تقرير الوظائف الأميركي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.1 نقطة إلى 40756.81 نقطة، وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات مرتفعا 0.07% إلى 5507.33 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع أي 0.06%، إلى 17137.619 نقطة عند جرس الافتتاح.