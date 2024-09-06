قالت 3 مصادر من قطاعي التجارة والصناعة -اليوم الجمعة- إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء في ظل التراجع الحاد بالإنتاج المحلي للغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018.

وعادت مصر مجددا لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب بالصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح موردا موثوقا إلى أوروبا.

وتنتهي الممارسة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتريد مصر استلام 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين بميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، واستلام 3 شحنات بميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.

وذكرت شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25% عن ذروته المسجلة عام 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5% بحلول نهاية 2028.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39% خلال العقد المقبل.

وذكرت مصادر لرويترز -هذا الأسبوع- أن السعودية وليبيا تمولان شراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في مواجهة أزمة الطاقة الآخذة بالتفاقم.