اقتصاد|أسواق|أوروبا

أكبر اتحاد عمالي بألمانيا يلوح بجميع الخيارات في أزمة فولكسفاغن

WOLFSBURG, GERMANY - MAY 19: The Volkswagen logo stands outside the main administrative building of the Volkswagen brand at the Volkswagen car factory on May 19, 2017 in Wolfsburg, Germany. A state prosecutor in Stuttgart is reportedly investigating Volkswagen CEO Matthias Mueller over possible finanical markets manipulation in connection with the Volkswagen diesel emissions scandal. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
فولكسفاغن تدرس إغلاق مصانع لها في ألمانيا وإنهاء برنامجها للأمن الوظيفي في 6 من مصانعها (غيتي)
5/9/2024-|آخر تحديث: 5/9/202409:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تعهد أكبر اتحاد عمالي في ألمانيا بدراسة جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك الانتقال إلى أسبوع عمل من 4 أيام، بعد أن قالت إدارة شركة فولكسفاغن إنها تدرس إغلاق مصانع لها في البلاد للمرة الأولى في تاريخها وإنهاء برنامجها للأمن الوظيفي القائم منذ عقود.

وأعلنت فولكسفاغن، أحد أكبر منتجي السيارات بالعالم، يوم الاثنين أنها تدرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإغلاق مصانع لها في ألمانيا وإنهاء برنامجها للأمن الوظيفي في 6 من مصانعها في مسعى لتعميق خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).

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وردا على سؤال حول إذا كان تطبيق أسبوع عمل من 4 أيام من بين الخيارات البديلة التي يدرسها الاتحاد، قالت كريستيان بينر، رئيسة نقابة إيه.جيه.ميتال إن "الأمر ممكن"، وأضافت "لن نترك أي فكرة دون دراستها".

وتواجه شركة صناعة السيارات العملاقة تحديات منها تباطؤ الطلب على السيارات ولا سيما السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الصين وهيكل حوكمة معقد يقول بعض المستثمرين والمحللين إنه يبطئ عملية اتخاذ القرار في أوقات الأزمات.

ومن المقرر إجراء مفاوضات بداية من منتصف إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع إمكانية إعلان إضرابات اعتبارا من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر : رويترز

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