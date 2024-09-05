أسعار القهوة في تصاعد ومخزوناتها تتهاوى.. ما السبب؟

شهدت أسعار القهوة ارتفاعا ملحوظا مع قلق التجار من تراجع المخزون والجفاف المستمر في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، وفق تقرير لبلومبيرغ.

وارتفعت أسعار كل من قهوة أرابيكا وروبوستا وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

أبرز المستجدات

ارتفعت أسعار روبوستا بنسبة 3.2% لتبلغ 4861 دولارا للطن.

انخفض مخزون أرابيكا بأكثر من 34 ألف كيس في المستودعات المعتمدة في نيويورك هذا الأسبوع، في حين استمرت مخزونات روبوستا في الانخفاض.

الظروف الجوية الجافة في البرازيل تؤثر على المحاصيل المستقبلية، حيث من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من المتوسط حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

أرجعت شركة "ليست + بيسلر"، المتداول الرئيسي للقهوة الأوروبية، هذا الوضع إلى انخفاض المستويات المعتمدة تاريخيا في سوقي نيويورك ولندن، بالإضافة إلى الظروف الجوية السلبية في البرازيل، وانخفاض التوقعات الإنتاجية في فيتنام.

وفي البرازيل، حذرت دايان فيغويريدو، أخصائية الأرصاد الجوية لبلومبيرغ، من أن الحرارة والجفاف يزيدان من الضغط على المحاصيل، مما قد يؤثر على إنتاج العام المقبل.

وبينما شهدت فيتنام -المصدر الأول في العالم لحبوب قهوة الروبوستا- تحسنا في الظروف الجوية، لا يزال القلق قائما بشأن انخفاض الإنتاج بعد تأثير الجفاف في وقت سابق من هذا العام.

ومع استمرار تراجع المخزون العالمي، يراقب التجار عن كثب الظروف الجوية في البرازيل وتوقعات الإنتاج في فيتنام، حيث من المحتمل أن تستمر هذه العوامل في التأثير على أسعار القهوة خلال الأشهر القادمة.