نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال في السعودية بمشاركة 100 شركة

بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، تنظم الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة في السعودية "منشآت" نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال (EWC)، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك"، وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).

وتصل قيمة الجوائز المالية لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال إلى مليون دولار، إضافة إلى مجموعة من الجوائز العينية، بهدف استقطاب المشاريع الرائدة.

وسُتقام النهائيات خلال فعاليات ملتقى "بيبان 24″، الذي تنظّمه "منشآت" في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" خلال الفترة من 5 ـ 9 نوفمبر/تشرين الثاني، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لروّاد الأعمال العالميين في السعودية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، إضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.

تنظم #منشآت نهائيات #كأس_العالم_لريادة_الأعمال في #الرياض بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع #مسك وشبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، وبجوائز مالية تصل إلى مليون دولار https://t.co/TrQG4V6mJJ pic.twitter.com/EFqDPtBbrl — مدينة الرياض (@RiyadhCitySA) September 4, 2024

اختيار المتأهلين

وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال من بين أكثر من 16 ألف متقدم من 151 دولة، بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكرا تدريبيا عالميا جمع أفضل 250 شركة مع الخبراء والجهات الممكنة، اختير منهم أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس في التصفيات النهائية لفرصة الفوز في "بيبان 24".

تم تأسيس كأس العالم لريادة الأعمال -لأول مرة- عام 2019 عن طريق مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك"، وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، حيث شارك في المسابقة منذ تأسيسها أكثر من 420 ألف رائد أعمال من 200 دولة حول العالم، بإجمالي جوائز مالية للفائزين بلغت 4 ملايين دولار.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني: إن "ريادة الأعمال هي المركز الأساس الذي يقوم عليه اقتصادنا، ونسعى بفخر إلى تحقيق التأثير الإيجابي على مستوى المملكة والعالم، وذلك من خلال تمكين المنشآت ورواد أعمال المستقبل بالأدوات اللازمة لبناء غد أكثر ازدهارا".

بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار..#الرياض تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال EWC، بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بهدف استقطاب المشاريع الرائدة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. – pic.twitter.com/heFutvfCpd — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 4, 2024

فرص واعدة

وتتيح مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال الفرصة لكل المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس في اللقب، كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة، وتوفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، والالتقاء برواد الأعمال والوصول إلى المنصات الداعمة في هذا المجال، لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعّالة في السوق العالمي.

وتركز مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بشكل كبير على توفير الدعم المعنوي والعلمي عن طريق التدريب اللازم وتوفير جميع المصادر اللازمة مثل المعلومات والمواقع، وتوطيد العلاقات بين رواد الأعمال الناشئين وخبراء ريادة الأعمال والمستثمرين.