بتكوين عند أدنى مستوى له في شهر مع زيادة الحذر والتحوط

هوى سعر البتكوين في تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له خلال الشهر الأخير، وسط تراجع عالمي في الاستثمارات الأكثر خطورة نتيجة المخاوف حول الوضع الاقتصادي العالمي.

ووفقا لبلومبيرغ تراجعت العملة الرقمية بنسبة تجاوزت 4% في وقت ما من اليوم، قبل أن تقلص بعضا من هذا الهبوط لتصل إلى 56 ألفا و318 دولارا.

كذلك عانت العملات الرقمية الأخرى الكبرى مثل الإيثريوم من خسائر مشابهة.

مخاوف كابحة

وتشير التوقعات إلى أن المخاوف من الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين قد أثرت بشكل كبير على معنويات المستثمرين وفق بلومبيرغ، مما أدى إلى أسوأ موجة تراجع في الأسواق العالمية منذ أوائل أغسطس/آب.

هذه الأجواء السلبية انتقلت إلى سوق العملات المشفرة، حيث يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأميركية المرتقب يوم الجمعة للحصول على إشارات حول ما إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي أكبر قادم.

صفقات تحوط

وتشير بلومبيرغ إلى زيادة الطلبات على التحوط ضد انخفاض الأسعار في سوق خيارات البتكوين، وخاصة بعد تقرير الوظائف الأميركية المرتقب.

وفقا لشون ماكنولتي، مدير التداول في "أربيلوس ماركتس"، فإن هناك اهتماما متزايدا بشراء خيارات للتحوط ضد تراجع سعر البتكوين، وخاصة تلك التي تستهدف أسعار ما بعد تقرير الوظائف الأميركي بمستوى 55 ألف دولار وما دون.

مؤشرات أخرى

وتضيف بلومبيرغ أنه من المؤشرات الأخرى على الحذر في السوق انخفاض الفائدة المفتوحة الإجمالية لعقود بتكوين الآجلة في "سي إم إي غروب" إلى أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار.

وفي الوقت نفسه، أظهرت صناديق تداول البتكوين في الولايات المتحدة أطول سلسلة من التدفقات الخارجة منذ يونيو/حزيران، وفقا لبيانات بلومبيرغ.

توقعات السوق للبتكوين

وفي تقرير حديث، حولت المحللة الفنية كاتي ستوكتون في "فير ليد إستراتيجيز" رأيها إلى "تحيز محايد طويل الأجل" تجاه البتكوين. وتوقعت أن المخاطر الحالية قد تدفع لاختبار نطاق سعري بين 50 و52 ألف دولار.

وفي السياق ذاته، قال المحلل توني سيكامور من "آي جي أستراليا" إن توقعاته تشير إلى تحديات موسمية للبتكوين في سبتمبر/أيلول، حيث أظهرت البيانات التاريخية على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا بمتوسط يزيد عن 8%.

وتواصل العملة الرقمية الأكبر عالميا التراجع عن أعلى مستوياتها في مارس/آذار والتي بلغت 73 ألفا و798 دولارا، وسط مخاوف متزايدة من الأداء الاقتصادي العالمي والتوقعات الموسمية التي قد تزيد من الضغط على الأسعار خلال الفترة القادمة .