توسيع إسرائيل الحرب في المنطقة يصعد بالنفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، بعد تكثيف إسرائيل لهجماتها في كل من اليمن وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى استمرار عدوانها على قطاع غزة لما يقرب من سنة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 53 سنتا أو 0.74% إلى 72.51 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.63% إلى 68.61 دولارا للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.

دعم

لكن الأسعار تلقت دعما اليوم من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي للنفط وعضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله والحوثيين في اليمن.

وقالت شركة "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة "التصعيد الأخير للهجمات في الشرق الأوسط يزيد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع، مما يمثل خطرا كبيرا بشأن انقطاع الإمدادات لدى المنتج العضو في أوبك".

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا للحوثيين في اليمن أمس الأحد، لتوسع مواجهتها مع حلفاء إيران بعد يومين من مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وسط تصاعد الصراع في لبنان.

وتترقب الأسواق سماع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم، تلمسا لمؤشرات على وتيرة تيسير السياسة النقدية.

مع ذلك، تظل الأسعار تحت الضغط مع تخطيط أوبك وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومن المتوقع أيضا عودة صادرات النفط من ليبيا.