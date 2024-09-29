تُعد المهن الهندسية ركائز أساسية في اقتصاد اليوم، فهي تدفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي الذي يغذي القدرة التنافسية العالمية، وبفضل قدرتهم على تصميم الأنظمة وتحسينها، يشكل المهندسون أهمية بالغة في معالجة التحديات الملحة مثل الطاقة المتجددة ومرونة البنية التحتية والصحة والسلامة البشرية.

ومع استمرار تطور الصناعات، تزداد الحاجة إلى مهارات حل المشكلات والخبرة الفنية لدى المهندسين، مما يدل على الأمن الوظيفي وفرص النمو الاقتصادي لهذه الفئة.

وحصلت درجات الهندسة على 9 من أفضل 16 تصنيفا للتخصصات الجامعية ذات أعلى دخل بعد 5 سنوات من التخرج، وفقا لدراسة حديثة أجراها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للعاملين بدوام كامل، وفق ما ذكرت منصة "سي إن بي سي".

كم يكسب المهندسون؟

من بين أكثر من ألف مهندس متمرس شاركوا في "استبيان رواتب ومهن تصميم الآلات 2023" (Machine Design Salary and Career Survey) أفاد 84% بأنهم راضون إلى راضين للغاية عن وظائفهم، وأوصى 91% منهم بالهندسة كمسار مهني للشباب.

وبشكل عام، يبلغ متوسط راتب المهندس أعلى من متوسط رواتب العديد من المهن الأخرى، ويرجع هذا جزئيا إلى حقيقة مفادها أن وظائف الهندسة تتطلب مهارات تقنية عالية، وتحظى بطلب كبير مع اعتماد الصناعة العالمية بشكل متزايد على التكنولوجيا، وفق ما ذكرت منصة "أونلاين إنجينيرنغ" (Online engineering).

ما الوظائف الهندسية الأعلى أجرا؟

وتشمل الهندسة العديد من المسارات المهنية المربحة، وكل منها يوفر إمكانات كبيرة لكسب المال، وتتأثر رواتب المهندسين بعوامل مختلفة، منها الصناعة التي يعملون بها، والموقع الجغرافي لوظائفهم، ومستوى خبرتهم في المجال، وخلفيتهم التعليمية.

ومن المهم البحث وفهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على رواتب المهندسين، منها النظر في بيانات محددة للمنطقة والصناعة والدور الذي تهتم به.

على سبيل المثال، قد يحصل المهندسون العاملون في بلدان أو مناطق ذات تكاليف معيشية مرتفعة أو طلب قوي على مهاراتهم على رواتب أعلى من غيرهم من المهندسين.

بالإضافة إلى ذلك، يكسب المهندسون ذوو الخبرة الواسعة أو الدرجات العلمية المتقدمة من جامعات عالمية متطورة عادة أكثر من نظرائهم ذوي الخبرة أو التعليم الأقل.

وعلى الرغم من هذه الاختلافات، يظل متوسط الأجر الإجمالي عبر مختلف التخصصات الهندسية مرتفعا بشكل ملحوظ، مما يجعل الهندسة خيارا وظيفيا جذابا للعديد من الشباب الذين يسعون إلى الاستقرار المالي والنمو المهني.

وللحصول على رؤى أعمق حول إمكانات كسب المال للمهندسين، سنسلط الضوء على بعض المهن الهندسية الأعلى أجرا، مع توفير أرقام متوسط الرواتب ونطاقات الرواتب لكل تخصص وذلك وفق ما ذكرت منصة جامعة "نورث داكوتا" الأميركية، وشبكة "سي إن بي سي" وجامعة "كيس ويسترن يونيفيرستي"، وغيرها.

أعلى 10 تخصصات هندسية أجرا في العالم

1- مهندس حاسوب (Computer Engineer)

يقوم هؤلاء المحترفون بتصميم وتطوير أنظمة الأجهزة والبرامج الحاسوبية، من خلال الجمع بين المبادئ المستمدة من الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، وهم يعملون على مشاريع مختلفة، بدءا من تصميم المعالجات الدقيقة إلى تطوير تطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل.

وتتراوح الرواتب من 48 ألفا و500 دولار إلى 137 ألفا و500 دولار سنويا حسب الخبرة والبلد أو المنطقة الجغرافية التي يعملون بها، ويبلغ متوسط راتب هذا المهندس بعد 5 سنوات من التخرج 80 ألف دولار، كما يبلغ متوسط الراتب وهم في سن ما بين 35 و45 عاما 125 ألف دولار سنويا وفق منصة "سي إن بي سي".

2- مهندس كيميائي

يقوم المهندسون الكيميائيون بالإشراف على العمليات والمعدات الكيميائية المستخدمة في التصنيع والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وإصلاح البيئة، وهم يعملون على تطوير مواد جديدة وتحسين كفاءة الإنتاج وضمان السلامة والامتثال البيئي.

ويتمتع المهندسون الكيميائيون بنطاق واسع من الرواتب، من 40 ألف دولار إلى 140 ألف دولار سنويا حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية.

ويبلغ متوسط راتب المهندس الكيميائي بعد 5 سنوات من التخرج 79 ألف دولار، كما يبلغ متوسط الراتب وهم في سن 35-45 عاما 133 ألف دولار.

3- مهندس بيانات (Data Engineer)

وفرت زيادة البيانات الضخمة فرص عمل كبيرة، ولكن مجموعات البيانات المعقدة لا معنى لها إذا لم يتم تنظيمها بطريقة مفهومة، وهنا يأتي دور مهندس البيانات الضخمة، المكلف بإنشاء بنية الأجهزة والنظام التي تمكن الآخرين من تفسير البيانات والاستفادة منها.

تتراوح الرواتب من 44 ألفا و500 دولار إلى 177 ألفا و500 دولار سنويا.

في المتوسط، يكسبون 129 ألف دولار سنويا، مما يعكس الطلب المرتفع على المحترفين المهرة في إدارة البيانات وتحليلها.

4- هندسة الطيران والفضاء (Aerospace engineering)

يصمم ويطور ويختبر مهندسو الفضاء الطائرات والمركبات الفضائية والصواريخ، مما يضمن السلامة والكفاءة، كما يجرون البحوث لتطوير تكنولوجيا الطيران والتعاون مع الفرق لتطوير السفر الجوي والفضائي.

تتراوح الرواتب عادة من 42 ألف دولار إلى 165 ألف دولار سنويا حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية.

يبلغ متوسط راتب المهندس الكيميائي بعد 5 سنوات من التخرج 74 ألف دولار.

يبلغ متوسط الراتب وهم في سن 35-45 عاما 120 ألف دولار سنويا.

5- مهندس كهربائي

يقوم المهندسون الكهربائيون بتصميم وتطوير واختبار الأنظمة والمعدات الكهربائية، وهم يعملون على مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك تصميم أنظمة توليد وتوزيع الطاقة، وتطوير الأجهزة الإلكترونية، واستكشاف أخطاء الأنظمة الكهربائية وإصلاحها في مختلف الصناعات.

تتراوح رواتب المهندس الكهربائي من 50 ألفا و500 دولار إلى 168 ألف دولار سنويا حسب الخبرة والمنطقة التي يعمل بها.

يبلغ متوسط راتب المهندس الكهربائي بعد 5 سنوات من التخرج 72 ألف دولار.

يبلغ متوسط الراتب وهم في سن 35-45 عاما 112 ألف دولار سنويا.

6- مهندس صناعي (Industrial engineering)

يصمم المهندسون الصناعيون أنظمة فعّالة تدمج العمال والآلات والمواد والمعلومات والطاقة لإنتاج منتج أو تقديم خدمة، وهو يصممون ويطورون ويختبرون الأنظمة المتكاملة لإدارة عمليات الإنتاج الصناعي، كما يقيمون العمال والجودة والخدمات اللوجيستية والعوامل الأخرى المشاركة في تنسيق الإنتاج.

يبلغ متوسط راتب المهندس الصناعي بعد 5 سنوات من التخرج 71 ألف دولار.

ويبلغ متوسط الراتب وهم في سن 35-45 عاما 100 ألف دولار سنويا.

7- مهندس ميكانيكي

الهندسة الميكانيكية هي واحدة من أوسع التخصصات الهندسية، وتوفر فرصا للتخصص في مجالات مثل الروبوتات، والفضاء الجوي، وهندسة السيارات، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والميكانيكا الحيوية، وغيرها، كما يقوم المهندسون الميكانيكيون بالتصميم والتطوير والبناء والاختبار.

يبلغ متوسط راتب المهندس الميكانيكي بعد 5 سنوات من التخرج 70 ألف دولار.

يبلغ متوسط الراتب وهم في سن 35-45 عاما 111 ألف دولار سنويا.

8- مهندس الطب الحيوي (Biomedical Engineer)

يتولى المتخصصون في الهندسة الطبية الحيوية مسؤولية تصميم وتطوير الأجهزة والمعدات والإجراءات الطبية بهدف تحسين رعاية المرضى. وهم يستخدمون مبادئ وتقنيات الهندسة لحل التحديات التي يفرضها الطب.

يكسب مهندسو الطب الحيوي أجرا سنويا متوسطا قدره 94 ألفا و807 دولارات.

تتراوح الرواتب من 41 ألف دولار إلى 140 ألف دولار سنويا حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية التي يعملون بها.

9- مهندس بيئي (Environmental Engineer)

يشارك المهندسون البيئيون عادة في المشاريع المتعلقة بمكافحة التلوث وإدارة النفايات ومعالجة المياه ومبادرات الاستدامة. وبهذه الطريقة، يعملون على تطوير حلول للمشاكل البيئية المختلفة وحماية صحة الإنسان والبيئة.

يبلغ متوسط الأجر السنوي لمهندسي البيئة 91 ألفا و191 دولارا.

مع ذلك تتفاوت رواتبهم على نطاق واسع، حيث تتراوح ما بين 38 ألف دولار إلى 133 ألف دولار سنويا حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية.

10- مهندس نووي (Nuclear Engineer)

يعمل المهندسون النوويون باستخدام الطاقة النووية والإشعاع لتطوير الأنظمة والعمليات والتقنيات لتطبيقات مختلفة، بما في ذلك توليد الطاقة والتصوير الطبي والأسلحة النووية، ويقومون بتصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية وإجراء البحوث على المواد النووية وضمان سلامة وأمن المنشآت النووية.