كيف تعيد النساء تعريف النجاح في مجال التمويل؟

تعتبر مسألة ما إذا كان بإمكان النساء في مجال التمويل "تحقيق كل شيء" قضية مثيرة للاهتمام.

وتقول مجلة فوربس إنه ومع صعود المزيد من النساء إلى مناصب بارزة في القطاع المالي، فإنهن يتحدين المفاهيم التقليدية للنجاح ويعدن تعريف ما يعنيه تحقيق التميز المهني والرضا الشخصي معا.

ويتناول تقرير فوربس كيفية مواجهة النساء في مجال التمويل لهذه التحديات وكيف يساهمن في إعادة تشكيل الصناعة.

المرأة وقطاع التمويل

شهدت الصناعة المالية تقدما ملحوظا في المساواة بين الجنسين، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة على ما ذكره التقرير. في عام 2024، تشغل النساء حوالي 30% من المناصب القيادية في الخدمات المالية على مستوى العالم.

وعلى الرغم من زيادة أعدادهن في المجال، فإن العوائق المستمرة، بما في ذلك التحيزات اللاواعية، وعدم تكافؤ فرص الترقية، ونقص التمثيل في أدوار اتخاذ القرار، تظل تحد من تقدم المرأة وفق المجلة.

تقول فوربس إن أحد أكبر التحديات التي تواجه النساء هو فجوة الأجور، حيث تكسب النساء في مجالات الأعمال والتمويل حوالي 81 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال، ما يعكس قضايا منهجية متجذرة في الأعراف والممارسات المالية.

كسر الحواجز وتحقيق الإنجازات

ونجحت العديد من النساء البارزات -وفق فوربس- في كسر الحواجز في القطاع المالي وخلق معايير جديدة للقيادة والإنجاز.

على سبيل المثال، سالي كراوتشيك، المديرة التنفيذية لشركة "إيليفيست"، قدمت نموذجا لتقديم خدمات مالية تركز على احتياجات النساء.

وأدينيا فريدمان، أول مديرة تنفيذية لشركة "ناسداك"، تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة قادت الشركة إلى آفاق جديدة، ما يثبت إمكانيات النساء في قيادة المؤسسات المالية الكبرى.

بين العمل والحياة

في الماضي، كان يُنظر إلى التوازن بين العمل والحياة في القطاع المالي على أنه أمر يصعب تحقيقه، خاصةً مع جداول العمل المرهقة والضغوط العالية.

غير أن المرأة الحديثة في مجال التمويل تعيد تعريف مفهوم التوازن من خلال إعطاء الأولوية لرفاهيتها، مع الاستمرار في تحقيق أهداف مهنية طموحة على حد قول فوربس.

تقليديا، كانت معايير النجاح في التمويل تُقاس بالقوة، والهيبة، والمكاسب المالية. الآن، يتم إعادة تعريف النجاح ليشمل مجموعة أوسع من الإنجازات التي تعكس القيم والأهداف الشخصية.

ولم يعد النجاح يقتصر على تسلق السلم الوظيفي أو إدارة المحافظ الضخمة، بل أصبح يتعلق أيضا بالاستقلال المالي والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي.

نصائح عملية للنساء الطموحات في مجال التمويل

بناء الشبكات المهنية : يعد إنشاء شبكات مهنية قوية أمرا حاسما للتقدم في العمل، حيث تعد شبكات المعارف المهنية سببا رئيسيا في تحقيق النجاح.

: يعد إنشاء شبكات مهنية قوية أمرا حاسما للتقدم في العمل، حيث تعد شبكات المعارف المهنية سببا رئيسيا في تحقيق النجاح. مواصلة التعلم : يجب على النساء في مجال التمويل أن يظللن مطلعات على الاتجاهات والتطورات الجديدة.

: يجب على النساء في مجال التمويل أن يظللن مطلعات على الاتجاهات والتطورات الجديدة. التغلب على متلازمة المحتال : متلازمة المحتال، التي تتسم بالشك الذاتي والشعور بعدم الكفاءة، فيجب أن تتعلم النساء الاحتفاء بإنجازاتهن والاعتراف بقيمتهن في المجال.

: متلازمة المحتال، التي تتسم بالشك الذاتي والشعور بعدم الكفاءة، فيجب أن تتعلم النساء الاحتفاء بإنجازاتهن والاعتراف بقيمتهن في المجال. العثور على الحلفاء : بناء شبكة من الحلفاء يمكن أن يسهل التحديات ويوفر الدعم.

: بناء شبكة من الحلفاء يمكن أن يسهل التحديات ويوفر الدعم. الاستقلال المالي: من المهم الحفاظ على الاستقلال المالي، حتى في العلاقات الشخصية، لضمان التحكم المالي والحرية.

وتثبت النساء في مجال التمويل أنهن قادرات على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والإشباع الشخصي.

وبينما يواصلن كسر الحواجز وإعادة تشكيل القطاع، فإنهن يخلقن عالما ماليا أكثر شمولا وديناميكية، مما يفتح الطريق لمستقبل أكثر مساواة وابتكارا.