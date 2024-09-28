السعودية تحقق نموا غير مسبوق بأعداد السياح الوافدين

أعلنت وزارة السياحة السعودية، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أن المملكة استقبلت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/تموز من العام الحالي 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 73% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019.

وأوضحت وزارة السياحة أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 ملايين سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ونسبة نمو تقدر بـ 656% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التقدم السياحي في المملكة يدلل على فاعلية وكفاءة الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقا لرؤية المملكة 2030، إذ حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023 قبل 7 سنوات من الموعد المحدد.

ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة "تقرير باروميتر السياحة العالمية" لشهر سبتمبر/أيلول الحالي.