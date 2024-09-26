الفضة بأعلى مستوى في 12 عاما مقتفية الذهب

ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما تقريبا، مقتفية أثر صعود الذهب الذي سجل مستويات مرتفعة قياسية بفضل خفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.66% إلى 32 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير، بعد أن سجّلت 32.71 دولارا في وقت مبكر من اليوم، وهو أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.

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وارتفعت الفضة أكثر من 36% حتى الآن هذا العام، وتمثل أحد استثمارات الملاذ الآمن ومادة مهمة في التطبيقات الصناعية.

الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2668 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وقد سجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولارا في وقت سابق اليوم.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول، فارتفعت 0.21% إلى 2690 دولارا.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 29% في العام الجاري وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات، ويرجع ذلك إلى خفض الفائدة الأميركية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وأيضا عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يرى المتداولون فرصة نسبتها 63% لخفض إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعزز انخفاض سعر الفائدة الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتعد الفضة واحدة من أفضل السلع الرئيسية أداءً هذا العام حيث استفادت من توجه المركزي الأميركي نحو سياسة نقدية أكثر سهولة مؤخرا، واحتمال المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقد دعمت المكاسب إمكانية زيادة الاستخدام الصناعي مع تحرك الصين لتعزيز اقتصادها، في حين أظهرت التدفقات إلى صناديق التداول المدعومة بالفضة علامات على الانتعاش.

كلمة منتظرة

وسيلقي رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول كلمة افتتاحية في مؤتمر اليوم، ومن المقرر أيضا أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز ونائب رئيس المجلس للإشراف مايكل بار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 2.36% إلى 1011.60 دولارا، وصعد البلاديوم 1.07% ليسجل 1049 دولارا.