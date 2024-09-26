قالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية إنه ومع اقتراب الأعياد اليهودية، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الإلغاءات الجماعية للرحلات من قبل شركات الطيران الأجنبية على وقع التوترات الأمنية والعسكرية بين حزب الله وإسرائيل.

وألغت مجموعة لوفتهانزا، ويز إير، والخطوط البريطانية، وفيرجن أتلانتيك، وغيرها رحلاتها لأسابيع مقبلة بسبب التوترات الأمنية، ما جعل الخيارات محدودة ومكلفة للمسافرين.

وتحولت الأنظار إلى شركات الطيران الإسرائيلية وفق الصحيفة، لكن الأسعار أصبحت باهظة.

ويقول يوني واكسمان من "أوفير تورز" للصحيفة: "لم يتبق سوى عدد قليل من المقاعد، خاصةً في درجة الأعمال، مما يدفع الأسعار للارتفاع".

على سبيل المثال، أسعار التذاكر إلى نيويورك على خطوط العال الإسرائيلية وصلت إلى 7 آلاف دولار، و9 آلاف دولار في بعض الحالات، مع نفاد مقاعد الدرجة الاقتصادية بالكامل.

وتقول الصحيفة أيضا إن أسعار الرحلات إلى أوروبا ليست أفضل حالاً حيث بلغت تكلفة العودة إلى لندن في الدرجة الممتازة 1700 دولار، وإلى باريس 900 دولار. ومع ذلك، فإن البدائل الأرخص ضئيلة وتأتي مع توقفات طويلة، ما يزيد من معاناة المسافرين.

وتؤكد ريفيتال بن ناتان، من "أوفاكيم ترافيل آند تورز"، أن الأسعار حاليًا تصل إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، مما يجعل السفر غير ممكن لمعظم المواطنين، وفق تصريحها لغلوبس.