"لبنان المركزي" يطلب من البنوك زيادة صرف الدولار 3 أضعاف للمودعين

قال مصرف لبنان المركزي إنه طلب من المصارف اللبنانية تسديد 3 دفعات شهرية بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل للمستفيدين من أصحاب الودائع الدولارية من التعميمين رقم 158 و166.

وأضاف البنك في بيان أن هذا الصرف سيكون بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على أن يعود في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى معدله الطبيعي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

غارات إسرائيلية

ومنذ أول أمس الاثنين يشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة في لبنان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصا وإصابة أكثر من ألف، وسط موجة نزوح كبيرة من جنوب لبنان نحو بيروت.

وبموجب التعميمين 158 و166 المشار إليهما في بيان المصرف المركزي، يحصل اللبنانيون على جزء من ودائعهم، إذ ينص التعميم 158 على إمكانية حصول المودعين على 400 دولار شهريا.

وينص التعميم 166 الصادر في فبراير/شباط الماضي على إمكانية حصولهم على 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

أزمة

ومنذ عام 2019 يعيش لبنان أزمة صنفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن الـ19، وتمثلت في الامتناع عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبا 100 مليار دولار.

يشار إلى أن مصرف لبنان المركزي جدد العمل بالتعميمين 158 و166 في يونيو/حزيران الماضي سنة واحدة قابلة للتجديد من الأول من يوليو/تموز الماضي، ووسع دائرة المستفيدين من التعميمين بشكل يمكّن المودع من الاستفادة من أي من التعميمين، فضلا عن الاستفادة من التعميم 166 حتى لو استفاد من التعميم 158 في السابق، والاستفادة من حساب الأولاد القصر.

يأتي ذلك مع عجز البنوك عن رد الودائع الدولارية للمودعين مع شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية.