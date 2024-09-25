انضمت دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة، لتصبح بذلك أول دولة في المنطقة تنضم إلى هذا البرنامج، وذلك في إطار التطور المستمر القائم على الشراكات الإستراتيجية بين الدوحة وواشنطن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القطريين السفر إلى الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول، وفي المقابل سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات ذاتها عند السفر إلى دولة قطر.

علاقات إستراتيجية

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية القطري قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني قوله إن "إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية يعكس مستوى العلاقة الإستراتيجية لدولة قطر مع الولايات المتحدة الأميركية، ويأتي تتويجًا للعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى كون دولة قطر تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الأمن والسلامة بحسب المؤشرات الدولية، بجانب التزامها بمعايير عالمية في المجالات الأمنية".

من جهته قال وزير الأمن القومي بالولايات المتحدة أليخاندرو مايوركاس إن "برنامج الإعفاء من التأشيرة هو واحد من أنجح مبادراتنا الأمنية.. إن مشاركة قطر في البرنامج تزيد من تبادل المعلومات بشأن أحد أكثر مراكز السفر وتحويلات السفر ازدحاما في العالم، مما يعزز أمن الولايات المتحدة".

موعد التطبيق

أشار بيان لوزارة الأمن القومي الأميركية إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر/كانون الأول 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني الأميركي لتصاريح السفر "إي إس تي إيه" (ESTA) عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحصول على تأشيرة أميركية.

ووفق البيان، فإن هذه التصاريح صالحة بشكل عام لمدة عامين، ويمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات (B-1/B-2) صالحة الاستمرار في استخدام تأشيراتهم للسفر إلى الولايات المتحدة، وستظل تأشيرات "بي-1/بي-2" خيارًا للمواطنين القطريين.

ويتمتع المواطنون الأميركيون بالفعل بإمكانية السفر من دون تأشيرة إلى قطر، واعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكونون مؤهلين للبقاء في قطر لمدة تصل إلى 90 يومًا بدلاً من فترة 30 يومًا التي كانت في السابق، إذا كان لديهم جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول وحجز فندقي مؤكد عند الوصول.

يشار إلى أن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية يقوم على شراكات متكاملة بين الولايات المتحدة والدول المشمولة في البرنامج، وفقا لمتطلبات ومعايير تتعلق بإنفاذ القانون ومراقبة الحدود وإصدار وثائق سفر إلكترونية آمنة.