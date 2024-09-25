الذهب عند قمة جديدة وهذه الأسباب

ارتفع الذهب مجددا اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وآمال المزيد من خفض الفائدة، فضلا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة جراء مواجهة حزب الله وإسرائيل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2657 دولارًا للأوقية (الأونصة) -وقت كتابة هذا التقرير- بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق اليوم الأربعاء عند 2670.43 دولارا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب والدولار يرتفعان على وقع مواجهة حزب الله وإسرائيل list 2 of 2 تحذير من موجة إفلاس تضرب شركات الصلب في الصين end of list

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2686.10 دولارا للأوقية، قبل أن تتراجع إلى 2680 دولارا في أحدث التعاملات.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 100.37 نقطة، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويأتي ضعف الدولار مع بدء رحلة التيسير النقدي في الولايات المتحدة عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع عقد يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتبقى اجتماعان للاحتياطي الاتحادي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين، وسط توقعات محللي وول ستريت بخفض آخر في أحد الاجتماعين، مما سيؤثر سلبا على الدولار.

وفي شأن التوترات الجيوسياسية، وسّعت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حزب الله منذ أول أمس الاثنين، وتخشى الأسواق اتساع نطاق العمليات الحالية إلى حرب إقليمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: