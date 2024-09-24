تقرير: بريطانيا تحتاج إلى 1.3 مليون عامل ماهر

حذر تقرير جديد في بريطانيا من أن البلاد تعاني من نقص حاد في الحرفيين المهرة، مما يهدد الطموحات المتعلقة بالإسكان.

وذكرت شركة تشيكاتريد العاملة في مجال توفير الحرفيين أن ثمة حاجة ملحة لتوظيف 1.3 مليون عامل ماهر و350 ألف متدرب، على مدار العقد المقبل، لتحقيق أهداف الحكومة والطلبات المتزايدة في صناعات البناء وتحسين المنازل والإصلاحات، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أنه مع تحسن الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة وتسريع عمليات التخطيط، من المتوقع أن ينمو قطاع تحسين المنازل والإصلاح بنسبة 40% خلال العقد المقبل.

نمو معرض للخطر

ووفقا لشركة تشيكاتريد فإن هذا النمو الواعد معرض للخطر بسبب العجز الشديد في العمالة الماهرة، والذي تفاقم بسبب ارتفاع سن القوة العاملة، حيث يزيد عمر أكثر من ثلث العمال الحاليين على 50 عاما ويخطط العديد منهم للتقاعد في غضون العقد المقبل.

ولمواجهة التقاعد، سيحتاج القطاع إلى توظيف 377 ألف عامل جديد، بالإضافة إلى 734 ألفا آخرين لتلبية الطلب الحالي في قطاعات تحسين المنازل والإصلاح والبناء، وفقا لما هو متوقع.

يُشار إلى أن بريطانيا منحت 286 ألفا و382 تأشيرة عمل خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران، أي أقل بنسبة 11% من العام السابق، لكنها أكثر من ضعف مستويات عام 2019، وفق الإحصاءات الرسمية البريطانية.

ومن بين التأشيرات، منحت بريطانيا 89 ألفا و95 تأشيرة (عامل صحة ورعاية) بالإضافة إلى 88 ألفا و653 تأشيرة عامل ماهر، 34 ألفا و332 تأشيرة للعمال الموسميين.