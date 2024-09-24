الذهب والدولار يرتفعان على وقع مواجهة حزب الله وإسرائيل

قاد تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الذهب مستوى قياسيا قبل أن يتراجع وقت إعداد هذا التقرير.

النفط

زادت أسعار النفط، اليوم، وسط مخاوف من أن يؤثر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن احتمالات تأثير عاصفة مدارية على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 سنت، أو 2.30%، مسجلة 75.60 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.46% إلى 72.10 دولارا، وقت إعداد هذا التقرير.

وأغلق الخامان على انخفاض أمس وسط مخاوف بشأن الطلب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان، أمس الاثنين، قالت السلطات اللبنانية إنها قتلت 492 شخصا، وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثا عن مواقع آمنة، وذلك في أعنف يوم تشهده البلاد منذ عقود.

ويراقب المتعاملون أيضا الطقس، ويواجه ساحل الخليج بالولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم، مدفوعة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وبفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وارتفع الذهب مسجلا قمة قياسية عند 2640 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع إلى 2626 دولارا وقت إعداد هذا التقرير.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2661.60 دولارا للأوقية، قبل أن تتراجع إلى 2650 دولارا.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي قال أمس إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة"، مع سعي المركزي الأميركي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.

وتحظى تعليقات صُناع السياسة في الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الاثنين، على رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وقال خبير الأسواق لدى آي جي، ييب جون رونغ: "فتح جبهة حرب جديدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله أدى أيضا إلى بعض الإقبال على (شراء) الذهب كملاذ آمن في محاولة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية لأي حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وأضاف: "من المرجح أن يستمر تصاعد التوتر في المنطقة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الذهب في مسار صعودي".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان، أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل 492 شخصا، وإجبار عشرات الآلاف على الفرار في أدمى يوم تشهده البلاد منذ عقود.