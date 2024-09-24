اضطراب حركة الطيران التجاري بسبب المواجهة بين إسرائيل وحزب الله

تصاعدت اضطرابات حركة الطيران في المنطقة مع اشتداد المواجهة والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، إذ ألغت المزيد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب.

رحلات بيروت

وأعلن مطار رفيق الحريري الدولي على موقعه الإلكتروني إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء.

وأظهر الموقع إلغاء رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وشركات أخرى من الإمارات.

وذكرت شركة العربية للطيران عبر موقعها الإلكتروني أنه تم إلغاء رحلات الشارقة – بيروت وأبوظبي – بيروت اليوم، كما نقلت رويترز عن الخطوط الجوية القطرية أنها علّقت جميع الرحلات من بيروت وإليها اليوم وغدًا بسبب "الوضع الراهن".

وألغت شركتا الاتحاد الإماراتية للطيران و فلاي دبي رحلاتهما من وإلى بيروت اليوم في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أمس أن شركة مصر للطيران قررت إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارًا من الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أن الأردن علق الرحلات الجوية التي تسيّرها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

رحلات تل أبيب

وألغت مجموعة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بينما ستظل الرحلات إلى بيروت وطهران معلقة حتى 26 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة وستجري مزيدا من التقييم للوضع في الأيام المقبلة.

وواصلت الخطوط الجوية السويسرية تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت شركات طيران ويز إير، وبريتيش إيرويز، وآزال (الخطوط الجوية الأذربيجانية) رحلاتها إلى تل أبيب خلال الـ24 ساعة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وذكرت شركة ويز إير أنها "قررت تعليق الرحلات إلى تل أبيب وعمان مؤقتًا (24 سبتمبر/أيلول). وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب وهي على اتصال بجميع الوكالات ذات الصلة".

ومنذ استئناف الخدمة إلى إسرائيل، أوقفت هذه الشركات الثلاث رحلاتها مؤقتًا في موجات سابقة من الإلغاءات، لكنها استعادت الرحلات بسرعة في الغالب، بعد بضعة أيام فقط.

واستأنفت شركة الطيران منخفضة التكلفة الشهيرة ويز إير نشاطها بإسرائيل في مارس/آذار، ومنذ ذلك الحين ألغت الرحلات الجوية من حين لآخر فقط.

عادت آزال، كذلك، إلى الطيران إلى إسرائيل في مارس/آذار، وظلت مستقرة حتى موجة الإلغاءات في أغسطس/ آب، عندما جمّدت العمليات لبضعة أيام.

واستأنفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل/نيسان.

وألغت شركة الطيران البولندية رحلاتها اليوم وغدًا إلى تل أبيب، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الطيران الأميركية دلتا عن تمديد تعليق رحلاتها حتى نهاية عام 2024.

وقالت سلطة مطارات إسرائيل "نظرا للتغييرات التي أجرتها بعض شركات الطيران الأجنبية وقراراتها بتعليق و/أو تقليص الرحلات الجوية إلى إسرائيل، يجب على المغادرين من إسرائيل أن يأخذوا في الاعتبار أنه قد تكون هناك تغييرات ويجب عليهم البقاء على اتصال مع شركات الطيران والحصول على معلومات محدّثة حول رحلاتهم".