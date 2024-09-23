عملة بيتكوين الرقمية تقفز إلى أعلى مستوى في شهر

ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين إلى أعلى مستوى في شهر اليوم الاثنين، لتواصل موجة صعود أعقبت خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في حين واصل الين التراجع في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان.

وزادت البيتكوين 1.8% إلى 63 ألفا و954 دولارا، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر.

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كما صعدت عملة إيثر المشفرة أيضا 3% إلى 2660.30 دولارا بالقرب من أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.

الين يواصل الهبوط

وتداول الدولار عند 144.16 ينا اليوم الاثنين، وصعدت العملة الأميركية أمام الين الأسبوع الماضي بعد قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 144.50 ينا.

وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفعها مجددا.

وأدى القرار الذي جاء بعد أيام قليلة من خفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس إلى إنهاء سلسلة مكاسب كبيرة حققها الين هذا الشهر، وارتفعت العملة اليابانية 1.4% في سبتمبر/أيلول الحالي.

ومع إغلاق الأسواق بسبب عطلة في اليابان صار المحرك الرئيسي للتداول هو توقعات المزيد من الخفض للفائدة في الولايات المتحدة والمكاسب التي تعود على الأسهم والعملات والسلع وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى- مستوى 100.75، ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي.

أداء باقي العملات الرئيسية

صعد الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.68355 دولار، ليوسع مكاسب بلغت 3% في أقل من أسبوعين.

استقر اليورو عند 1.1165 دولار.

لم يطرأ تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي جرى تداوله عند 1.3315 دولار، ليظل قريبا من المستويات المرتفعة التي سجلها يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية.

وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس الماضي، وقال محافظه إن البنك يجب أن يكون "حريصا على عدم الخفض بسرعة كبيرة أو بمعدل كبير".

توقعات بمزيد من خفض الفائدة الأميركية

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" يتوقع متداولو العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام وخفضها 200 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، ليصل سعر الفائدة بنهاية العام المقبل إلى 2.75%.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز خفض الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخيرين هذا العام.