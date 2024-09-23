سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين قمة تاريخية جديدة فوق 2629 دولارا للأونصة على وقع خفض الفائدة الأميركية وتوترات الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع المعدن الأصفر قليلا.

وتلقى المعدن النفيس دعما من رغبة المتعاملين في استغلال الزخم الناجم عن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة وعلامات تشير إلى أن مزيدا من التخفيضات يلوح في الأفق.

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وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% أو 5 دولارات، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 2629.2 دولارا للأونصة، ليكسر قمة الأسبوع الماضي البالغة 2622 دولارا.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2651.4، لحظة كتابة هذا التقرير.

وانتعشت أسعار الذهب بعد أن بدأ البنك المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.

وتوقع البنك حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

كما استفاد المعدن الأصفر من مخاوف اتساع التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى حرب إقليمية تنضم إليها إيران واليمن بشكل أوسع خلال الأيام المقبلة.

أما المعادن النفيسة الأخرى: